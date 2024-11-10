Кохтла-Ярве поддерживает присоединение к общегосударственному соглашению об образовании

По словам председателя горсобрания Кохтла-Ярве Эдуарда Одинца, в Эстонии есть самоуправления, которые не готовы присоединиться к соглашению, поскольку хотят получить твердое подтверждение того, что средства из госбюджета будут направлены к реализации соглашения об образовании, и это не пустое обещание.

«Город Кохтла-Ярве поддерживает присоединение к соглашению об образовании. Само соглашение представляет собой протокол добрых намерений, определяющий цели, к которым следует стремиться. Я надеюсь, что эти цели могут быть достигнуты в ближайшем будущем в большинстве самоуправлений Эстонии. Чем больше самоуправлений присоединятся к соглашению об образовании, тем больше вероятность, что его реализация в конечном итоге увенчается успехом", - прокомментировал Одинец и добавил, что реализация соглашения об образовании обязательно должна привести к заключению коллективного договора с работниками образования.