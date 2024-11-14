Одну большую рождественскую ель привезут в Нарву на Петровскую площадь из Тойлаской волости, а ель поменьше для Ратушной площади еще ищут, так как первоначальные варианты отвергнуты. В Кохтла-Ярве с его четырьмя елями и прочими праздничными приготовлениями ясности больше. Зажжение огней к Рождеству пройдет повсеместно 1 декабря, в первое воскресенье адвента.
Нарва и Кохтла-Ярве решают вопросы о городских елях и фейерверках для яркой встречи выборного года
Поставщиком сразу двух высоких елей по заказу Нарвского департамента городского хозяйства в этом году выступило ТОО "Tetaro Grupp" из Кохтла-Нымме. Эта фирма, занимающаяся строительством и грузоперевозками, принадлежит предпринимателю и оппозиционному депутату Тойлаского волостного собрания Роланду Таруму.
Тарум обязался привезти в Нарву два праздничных дерева, украсить их, а в январе убрать и утилизировать суммарно за 26645 евро. Почти на 4000 евро больше запросили нарвские бизнесмены из ТОО "Andruse Hulgikaubandus", отвечавшие за нарвские рождественские ели годом ранее.
Для Нарвы ищут очень красивую вторую ель
Рождественская ель на привычном для нарвитян месте - на автопарковке Петровской площади рядом с городской управой - будет установлена, как планируется, 20 ноября, в следующую среду. Подходящее дерево подыскали в Тойлаской волости, в деревне Вайвина. Ель со своего участка предложила тамошняя жительница Александра, о чем сообщила "Северному побережью" старший нарвский специалист по благоустройству Анастасия Потапова.
- Пользуясь случаем, еще раз благодарим Александру и ее семью, - прокомментировала Потапова, нынче во вторник своими глазами оценившая и одобрившая этот выбор.
Со второй же елью для Нарвы пока что сложнее.
- На Ратушной площади в прошлом году елка была настолько красивая, что на меньшее соглашаться не хочется. По этой причине все предложенные варианты были отклонены, поиски еще продолжаются. Тем не менее установка планируется на 22 ноября - к этой дате выбор должен быть сделан, - оптимистично настроена Потапова.
В Кохтла-Ярве - четыре ели
В Кохтла-Ярве поиском и доставкой лесных красавиц нынче, как и все последние годы, занимается АО "N&V", и эта работа входит в договор по обслуживанию города. Руководитель службы по развитию и городскому хозяйству Тийт Лиллеметс рассказал, что деревья уже найдены в окрестных лесах, их скоро доставят и установят в традиционных местах.
- Так как к первому дню адвента рождественские ели должны получить праздничный наряд, процесс подготовки начнется уже в ближайшие дни, - говорит Лиллеметс. - В этом году "N&V" должно обеспечить четыре праздничные елки, которые установят на площадях Ахтме и "Вирула", а также в Сомпа и Кукрузе. В Ору традиционно украшается ель, растущая в центре микрорайона.
Дополнительных или новых елочных украшений в этом году не покупали, так как городские власти посчитали, что имеющихся достаточно.
От фейерверков отказываться не хотят
Что касается новогоднего фейерверка, то в Кохтла-Ярве его устроят, хотя многие самоуправления уже не первый год отказываются от такого расточительства. Праздничные ракеты взлетят в Ярвеской и Ахтмеской частях шахтерского города. На два громких шоу выделили из городского бюджета девять тысяч евро, что чуть больше прошлогоднего.
- Всегда есть люди, которые считают проведение праздничных салютов расточительством, особенно в кризисные времена, кто-то переживает за животных, страдающих от резких звуков. Но многолетняя практика показывает, что фейерверки имеют также немало поклонников, которые просят не отказываться от традиции. Полюбоваться городским залпом праздничных огней приходят сотни людей, - сказал Тийт Лиллеметс.
Будет ли Нарва в этот новый год проводить праздничный фейерверк - этот вопрос пока без ответа. Городских фейерверков за бюджетные деньги приграничный город, как и многие другие эстонские самоуправления, не проводил уже пару лет. В этом же году тема фейерверка обсуждается, но окончательный ответ даст только дополнительный городской бюджет, принятие которого намечается на 21 ноября. Если депутаты Нарвского горсобрания дадут выстрелить в небо деньгами налогоплательщиков, встречая вместе с ними год очередных местных выборов, то это светопредставление у самой границы Эстонии и России произойдет.