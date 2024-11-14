Нарва и Кохтла-Ярве решают вопросы о городских елях и фейерверках для яркой встречи выборного года

В Кохтла-Ярве - четыре ели

В Кохтла-Ярве поиском и доставкой лесных красавиц нынче, как и все последние годы, занимается АО "N&V", и эта работа входит в договор по обслуживанию города. Руководитель службы по развитию и городскому хозяйству Тийт Лиллеметс рассказал, что деревья уже найдены в окрестных лесах, их скоро доставят и установят в традиционных местах.

- Так как к первому дню адвента рождественские ели должны получить праздничный наряд, процесс подготовки начнется уже в ближайшие дни, - говорит Лиллеметс. - В этом году "N&V" должно обеспечить четыре праздничные елки, которые установят на площадях Ахтме и "Вирула", а также в Сомпа и Кукрузе. В Ору традиционно украшается ель, растущая в центре микрорайона.

Дополнительных или новых елочных украшений в этом году не покупали, так как городские власти посчитали, что имеющихся достаточно.

От фейерверков отказываться не хотят

Что касается новогоднего фейерверка, то в Кохтла-Ярве его устроят, хотя многие самоуправления уже не первый год отказываются от такого расточительства. Праздничные ракеты взлетят в Ярвеской и Ахтмеской частях шахтерского города. На два громких шоу выделили из городского бюджета девять тысяч евро, что чуть больше прошлогоднего.

- Всегда есть люди, которые считают проведение праздничных салютов расточительством, особенно в кризисные времена, кто-то переживает за животных, страдающих от резких звуков. Но многолетняя практика показывает, что фейерверки имеют также немало поклонников, которые просят не отказываться от традиции. Полюбоваться городским залпом праздничных огней приходят сотни людей, - сказал Тийт Лиллеметс.

Будет ли Нарва в этот новый год проводить праздничный фейерверк - этот вопрос пока без ответа. Городских фейерверков за бюджетные деньги приграничный город, как и многие другие эстонские самоуправления, не проводил уже пару лет. В этом же году тема фейерверка обсуждается, но окончательный ответ даст только дополнительный городской бюджет, принятие которого намечается на 21 ноября. Если депутаты Нарвского горсобрания дадут выстрелить в небо деньгами налогоплательщиков, встречая вместе с ними год очередных местных выборов, то это светопредставление у самой границы Эстонии и России произойдет.