СВОДКА ЗА ВЫХОДНЫЕ Спасатели вытащили на берег машину с лодкой

Это произошло возле возле бывшего здания пограничного кордона. Люди не пострадали. Прибывшие спасатели вытащили автомобиль из воды вместе с лодкой.

В субботу днем поступило сообщение о том, что в квартире на улице Выйду в Кивиыли сработал детектор дыма, чувствовался запах гари и на стук в дверь никто не откликнулся. Спасатели проникли в квартиру и первым делом проветрили помещение. Оказалось, что сгорела оставленная на плите еда.

В ночь на воскресенье спасателям сообщили о пожаре в заброшенных гаражах на улице Энергетика в Пюсси. Спасателям пришлось тушить три горящих гаражных бокса. Пожар был ликвидирован под утро.

Днем в воскресенье поступило несколько сообщений о густом черном дыме, идущем из гаражей на улице Эндла в Ярвеском районе Кохтла-Ярве. Загорелся заброшенный гараж, который спасатели быстро потушили.

В ночь на понедельник в Центр тревоги сообщили о возгорании автомобиля на бульваре Виру в Силламяэ. Спасатели потушили возгорание и сняли клеммы с аккумулятора. На месте с инцидентом продолжала разбираться полиция.

Утром в понедельник спасателям сообщили о запахе газа в квартирном доме на улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве. Спасатели проверили помещение, проветрили его и перекрыли газовый кран. Жителям посоветовали позвонить в газовую службу.