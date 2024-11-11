Количество беженцев из Украины растет

За месяц число получивших временную защиту в ЕС украинских беженцев выросло примерно на 33 000 человек.

На первом месте по количеству принятых украинских беженцев в расчете на душу населения по положению на конец сентября находилась Чехия (34,7 беженца на 1000 местных жителей), за которой следовали Литва (28,1), Польша (26,8), Латвия (25,1) и Эстония (24,9). Средний показатель по ЕС составлял 9,3 на тысячу местных жителей.