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Количество беженцев из Украины растет

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Прибывающие в Эстонию через Нарвский погранпункт беженцы из воюющих между собой России и Украины.
Прибывающие в Эстонию через Нарвский погранпункт беженцы из воюющих между собой России и Украины. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Эстония к концу сентября предоставила временную защиту 34 130 украинским беженцам, это на 395 человек больше, чем месяцем ранее, пишет rus.err.

За месяц число получивших временную защиту в ЕС украинских беженцев выросло примерно на 33 000 человек.

На первом месте по количеству принятых украинских беженцев в расчете на душу населения по положению на конец сентября находилась Чехия (34,7 беженца на 1000 местных жителей), за которой следовали Литва (28,1), Польша (26,8), Латвия (25,1) и Эстония (24,9). Средний показатель по ЕС составлял 9,3 на тысячу местных жителей.

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