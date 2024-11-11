Спасатели: правильно подобранное оборудование спасает жизни

До 1 декабря Спасательный департамент проводит кампанию, цель которой - привлечь внимание общественности к различным устройствам и решениям, которые помогают предотвратить пожар, уменьшить возможный ущерб и защитить жизни близких.

Спасатели напоминают, что установка правильного оборудования может спасти жизни.

Дымовой датчик обязателен в каждом доме. Он громким сигналом предупреждает о пожаре на ранней стадии задымления, давая время на эвакуацию. Работоспособность датчика следует проверять раз в месяц, нажимая кнопку тестирования. Также нужно следить за сроком годности устройства.

Датчик угарного газа обязателен, если в доме есть печь, камин, плита, котел или газовое оборудование, подключенное к дымоходу, например, газовый водонагреватель или котел. Датчик угарного газа подает сигнал тревоги, если концентрация угарного газа в воздухе достигает опасного для здоровья уровня.

Эти два датчика часто путают: дымовой датчик не заменяет датчик угарного газа и наоборот. Дымовой датчик реагирует на видимый дым, а угарный газ, не имеющий запаха, цвета и вкуса, этот датчик не обнаруживает. Спасатели напоминают, что датчик угарного газа - единственное устройство, которое может предупредить о смертельной угрозе угарного газа.