В пятницу Министерство регионального развития и сельского хозяйства разослало пресс-релиз о том, что оно поддержит объединение волостей Йыхви и Тойла. Но в уведомлении не говорилось, какой суммой денег или каким другим способом. Волость Йыхви просит у государства поддержку в размере 1,75 миллиона евро на слияние с Тойла, ссылаясь на проведенную в 2017 году административную реформу, в ходе которой государство выплачивало деньги объединяющимся самоуправлениям. "Северное побережье" попросило ясности.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Какой суммой государство поддержит объединение волостей Йыхви и Тойла?
Министр регионального развития и сельского хозяйства ПИРЕТ ХАРТМАН:
- Мы, конечно, будем консультировать объединяющиеся самоуправления по этому вопросу, если это будет необходимо. На данный момент закон не предусматривает поддержки слияния самоуправлений, как это было во время административной реформы, но понятно, что объединение также влечет за собой затраты. Мы готовы в экстренном порядке вынести этот вопрос на обсуждение министра финансов и правительства. Для государства также будет полезно, если у нас будет больше сильных самоуправлений.