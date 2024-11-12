ОДИН ВОПРОС Какой суммой государство поддержит объединение волостей Йыхви и Тойла?

- Мы, конечно, будем консультировать объединяющиеся самоуправления по этому вопросу, если это будет необходимо. На данный момент закон не предусматривает поддержки слияния самоуправлений, как это было во время административной реформы, но понятно, что объединение также влечет за собой затраты. Мы готовы в экстренном порядке вынести этот вопрос на обсуждение министра финансов и правительства. Для государства также будет полезно, если у нас будет больше сильных самоуправлений.