Произведения искусства из дыни привели к победе

- это искусство художественной резки по овощам и фруктам, которое высоко ценится особенно в местах, где принимают большое количество туристов.

Ида-Вирумааский профцентр участвует в этом престижном международном форуме третий раз - в прошлые годы ездили в Италию и Литву, сейчас эстафету приняла Латвия. Свои профессиональные навыки решили испытать йыхвисцы Полина Гнездовская в художественной резке фруктов и бариста Сандер Вахер. С ними поехали наставники Дмитрий Филиппов и Урмас Мурумяэ.