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Произведения искусства из дыни привели к победе

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Полина Гнездовская (справа) и ее коллега из Латвии покорили жюри не только искусством резки фруктов, но и эффектной подачей.
Полина Гнездовская (справа) и ее коллега из Латвии покорили жюри не только искусством резки фруктов, но и эффектной подачей. Фото: Erakogu

На прошлой неделе в Риге состоялась ежегодная конференция AEHT, предоставившая сцену молодым специалистам индустрии гостеприимства и туризма, чтобы продемонстрировать свои навыки и креативность. Среди 850 участников из 24 стран были также представители Ида-Вирумаа. Йыхвиска Полина Гнездовская вместе с коллегой из Латвии показали лучший результат в конкурсе по карвингу.

Карвинг

- это искусство художественной резки по овощам и фруктам, которое высоко ценится особенно в местах, где принимают большое количество туристов.

Ида-Вирумааский профцентр участвует в этом престижном международном форуме третий раз - в прошлые годы ездили в Италию и Литву, сейчас эстафету приняла Латвия. Свои профессиональные навыки решили испытать йыхвисцы Полина Гнездовская в художественной резке фруктов и бариста Сандер Вахер. С ними поехали наставники Дмитрий Филиппов и Урмас Мурумяэ.

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