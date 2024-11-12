На прошлой неделе в Риге состоялась ежегодная конференция AEHT, предоставившая сцену молодым специалистам индустрии гостеприимства и туризма, чтобы продемонстрировать свои навыки и креативность. Среди 850 участников из 24 стран были также представители Ида-Вирумаа. Йыхвиска Полина Гнездовская вместе с коллегой из Латвии показали лучший результат в конкурсе по карвингу.
Для подписчиков
Произведения искусства из дыни привели к победе
Карвинг
- это искусство художественной резки по овощам и фруктам, которое высоко ценится особенно в местах, где принимают большое количество туристов.