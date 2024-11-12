ГАЛЕРЕЯ Таммикуский смешанный ансамбль отпраздновал день рождения

В субботу в Таммикуском народном доме отметили четвертьвековой юбилей местного смешанного ансамбля. Певческий коллектив, который произвел большой фурор и сразу же завоевал сердца, в свое время был удостоен уездной премии надежды. Многие участники были в ансамбле с самого начала, как и руководитель Ану Кальюсаар.