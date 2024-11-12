В субботу в Таммикуском народном доме отметили четвертьвековой юбилей местного смешанного ансамбля. Певческий коллектив, который произвел большой фурор и сразу же завоевал сердца, в свое время был удостоен уездной премии надежды. Многие участники были в ансамбле с самого начала, как и руководитель Ану Кальюсаар.
Для подписчиков
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Таммикуский смешанный ансамбль отпраздновал день рождения
- Не знаю, кто в то время решил вручать такую награду, но снимаю шляпу перед их предусмотрительностью, - сказала в своей поздравительной речи Анне Уттендорф, уездный специалист по народной культуре.