Что выиграют жители Йыхви и Тойла от объединения двух волостей?

Мы поставили цель упорядочить административное распределение и посредством этого увеличить потенциал обоих самоуправлений. Мы более чем уверены, что польза от этого будет жителям обеих волостей. Мы искренне надеемся, что этот шаг даст толчок и другим самоуправлениям Ида-Вирумаа в их жизни и развитии.

В ходе проходящего на этой неделе референдума жители как Йыхвиской, так и Тойлаской волостей могут решить, поддержать ли объединение волостей, которое принесло бы с собой различные преимущества в части среды проживания и качества услуг как в Йыхви, так и в Тойла. Результаты объединения не останутся на бумаге - это реально приносящие пользу изменения в повседневной жизни жителей Йыхви и Тойла.

Объединение Йыхвиской и Тойлаской волостей предложит жителям объединенной Йыхвиской волости различные существенные преимущества. Здесь приведены шесть наиболее значительных, по мнению нижеподписавшихся, причин:

1. Йыхви как ида-вирумааский центр притяжения - более широкие возможности для развития региона

Население образующегося в результате объединения самоуправления составит около 16000 человек, что превратит Йыхви в более сильный уездный центр. Население образуемого самоуправления составит 12,3% жителей Ида-Вируского уезда и оно займет по числу жителей третье в уезде место среди самоуправлений, уступая городам Нарва и Кохтла-Ярве.