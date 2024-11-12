В декабре 2025 года Йыхвиское и Тойлаское волостные собрания решат, объединятся ли волости и образуется ли в результате значительно более крупная и сильная самоуправленческая единица, в которой будут проживать около 16000 человек и откроются также возможности для значительно более мощного развития.
Что выиграют жители Йыхви и Тойла от объединения двух волостей?
Мы поставили цель упорядочить административное распределение и посредством этого увеличить потенциал обоих самоуправлений. Мы более чем уверены, что польза от этого будет жителям обеих волостей. Мы искренне надеемся, что этот шаг даст толчок и другим самоуправлениям Ида-Вирумаа в их жизни и развитии.
В ходе проходящего на этой неделе референдума жители как Йыхвиской, так и Тойлаской волостей могут решить, поддержать ли объединение волостей, которое принесло бы с собой различные преимущества в части среды проживания и качества услуг как в Йыхви, так и в Тойла. Результаты объединения не останутся на бумаге - это реально приносящие пользу изменения в повседневной жизни жителей Йыхви и Тойла.
Объединение Йыхвиской и Тойлаской волостей предложит жителям объединенной Йыхвиской волости различные существенные преимущества. Здесь приведены шесть наиболее значительных, по мнению нижеподписавшихся, причин:
1. Йыхви как ида-вирумааский центр притяжения - более широкие возможности для развития региона
Население образующегося в результате объединения самоуправления составит около 16000 человек, что превратит Йыхви в более сильный уездный центр. Население образуемого самоуправления составит 12,3% жителей Ида-Вируского уезда и оно займет по числу жителей третье в уезде место среди самоуправлений, уступая городам Нарва и Кохтла-Ярве.
Это предложит лучшие возможности для сотрудничества как с государством, так и с международными партнерами. Больший вес новой, объединенной Йыхвиской волости даст возможность участвовать в более крупных проектах, будь то развитие транспортных соединений, туризм или экономические проекты. Йыхви сможет еще больше увеличить свою роль в развитии Ида-Вирумаа, что, в свою очередь, создаст новые рабочие места и посодействует предпринимательству.
2. Большее политическое влияние - более действенное представительство на государственном уровне
Более крупное самоуправление означает также более сильный политический голос. Это даст возможность стать более видимым и хорошо представленным на государственном уровне, что, в свою очередь, поможет получать большую поддержку для местных проектов.
Это значит, что Йыхви сможет более эффективно участвовать в принятии на уездном и государственном уровне решений, влияющих на развитие региона и будущие инвестиции.
3. Рост финансовой способности - более крепкая экономическая база во благо жителей
Одна из главных причин, почему выгодно объединение Йыхви и Тойла, кроется в росте финансовой способности объединенного самоуправления. Объединенный бюджет позволит делать более крупные инвестиции в инфраструктуру, образование и социальные услуги. Например, в 2026 году выручка от основной деятельности объединенного самоуправления составит около 3 миллионов евро в год, то есть 10% от доходов основной деятельности, что уже на 4% больше, чем сейчас.
Такая финансовая способность означает, что каждый год у самоуправления будет больше свободы и способности осуществлять проекты, повышающие качество жизни. Лучше управляемый бюджет означает для жителей новой Йыхвиской волости более хорошие и качественные услуги, например, создание и обслуживание парков, игровых площадок и культурных сооружений, а также лучшие дороги, улицы и внутриволостные соединения.
Более крупное самоуправление имеет лучшие возможности справляться с экономическими и социальными кризисами. Сосредоточение ресурсов и больший бюджетный буфер помогают лучше снижать неожиданные кризисы, как, например, природные катастрофы или экономические спады, гарантируя, что необходимые услуги будут функционировать также в тяжелых ситуациях.
4. Привлекательная жизненная среда - привлечение молодых семей и специалистов
Объединение Йыхви и Тойла создаст благоприятную среду для молодых семей и специалистов, ищущих современную и комфортную среду проживания. Более хорошо управляемое самоуправление способно предлагать качественные публичные услуги и инвестировать в развитие жизненной среды.
Это поможет Йыхви стать местом, где молодые семьи хотят жить, работать и растить своих детей, содействуя росту населения региона и экономической деятельности.
5. Более эффективное управление и специализация - административная состоятельность улучшится
Объединение позволит более эффективно использовать ресурсы, а также уменьшить дублирование и административные расходы. В результате этого больше средств удастся направлять непосредственно в улучшение публичных услуг. Кроме того, более крупное самоуправление предоставит возможность нанимать специалистов более высокой квалификации, которые способны предлагать более хорошие и профессиональные услуги.
Это значит, что жители новой Йыхвиской волости смогут пользоваться публичными услугами еще более высокого качества.
6. Эмоциональная и познавательная польза - идентитет Йыхви расширится благодаря новым уникальным местам
Вместе с объединением доступными для жителей новой Йыхвиской волости станут некоторые уникальные и привлекательные места, посещением которых до сих пор можно было насладиться только в соседних самоуправлениях. Когда Йыхвиская и Тойлаская волости объединятся, то такие живописные места, как Тойла-Оруский парк, тойлаский пляж, мыза Сака и ее живописные глинты, а также Тойлаский порт станут непосредственно частью Йыхвиской волости. Теперь все жители Йыхви получат возможность с гордостью говорить, что эти достопримечательности и природные богатства расположены на территории их родной волости.
Известные в регионе туристические магниты, такие как Эстонский шахтный музей, "Toila Spaa" и мыза Сака, предлагающие возможность посещения и проведения досуга как местным туристам, так и приезжим, превратятся теперь в "домашние жемчужины" жителей новой Йыхвиской волости, что поможет увеличить у жителей ощущение общины и чувство гордости за свою родную волость.
Это познавательная победа, которая объединит жителей и создаст связи в новой и большей Йыхвиской волости, частью которой являются также прекрасные природные и культурные места.
В итоге
Объединение Йыхви и Тойла - это не только бюрократический шаг, это возможность сделать данные волости в своих новых границах более сильными, лучше управляемыми и привлекательными для проживания. Для жителей это означает реальную пользу: лучшую жизненную среду, более качественные услуги и более надежное будущее.
Мы призываем жителей Йыхвиской и Тойлаской волостей выразить свою поддержку объединению Йыхвиской и Тойлаской волостей и активно поучаствовать в референдуме, который будет проходить 11-16 ноября в электронном виде в среде VOLIS, а также 14-15 ноября и 17 ноября в Йыхвиском и Тойласком волостных домах.
Мы уверены, что именно в способных местных самоуправлениях кроется истинная сила государства.