В Эстонии выросла доля экспорта местных товаров

Аналитик Статистического департамента Эстонии Джейн Леппметс отметила, что экспорт товаров увеличился как в третьем квартале, так и в сентябре. "Хотя реэкспорт в сентябре снизился на 1 процент, на рост общего экспорта положительно повлияло увеличение на 4 процента экспорта товаров эстонского происхождения. Доля этих товаров увеличилась на 1 процентный пункт в годовом исчислении, составив 64% от общего объема экспорта", - добавила Леппметс.

Торговля со странами за пределами Европейского Союза значительно возросла. Экспорт в страны-члены сократился, а импорт из них остался прежним, тогда как экспорт в страны, не входящие в ЕС, увеличился на 21 процент, а импорт из них - на 25 процентов.

В сентябре наиболее экспортируемыми товарами были электрооборудование (16 процентов от общего объема экспорта), сельскохозяйственная продукция и продукты питания, а также древесина и изделия из дерева. По сравнению с годом ранее, больше всего увеличился экспорт электрооборудования (на 37 миллионов евро), а также сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 25 миллионов евро). Больше всего сократился экспорт минеральных продуктов - на 26 миллионов евро.

Основными партнерами по экспорту в сентябре были Финляндия (16 процентов от общего объема экспорта) и Латвия (12 процентов). Финляндия экспортировала больше всего электрооборудования и минеральных продуктов Латвии. Больше всего увеличился экспорт товаров в США (на 34 млн евро или 90 процетонв), Сингапур (на 29 млн евро или в 15 раз) и Финляндию (на 18 млн евро или 8%). В США ввезено больше электрооборудования, минеральных продуктов из Сингапура и Финляндии, чем в прошлом году. Больше всего экспорт товаров сократился в Латвию (на 35 миллионов евро или 16%) и Нидерланды (на 30 миллионов евро или 38%).

В третьем квартале экспорт товаров увеличился в общей сложности на 2 процента, а импорт остался на том же уровне по сравнению с третьим кварталом прошлого года. В текущих ценах было экспортировано товаров на 4,3 миллиарда и импортировано на 5,1 миллиарда. Торговый дефицит составил 750 миллионов евро, что на 96 миллионов меньше, чем годом ранее.