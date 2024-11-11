Количество киберпреступлений за год увеличилось почти вдвое

В октябре Департамент реагирования на инциденты RIA (CERT-EE) зарегистрировал 658 серьезных киберинцидентов, в результате которых люди, учреждения и компании потеряли свои данные и деньги или были нарушены работу информационных систем. За первые десять месяцев этого года уже зафиксировано 4950 значимых случаев, что на 88 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.

Большинство инцидентов в октябре были фишинговыми страницами, их было обнаружено 377. CERT-EE ограничивает доступ к вредоносным страницам, информирует о них веб-хосты, а также делится информацией со своими международными партнерами. Как обычно, наибольшее распространение получили электронные письма и SMS-сообщения, отправленные от имени курьерских компаний, которые направляли людей на фишинговую страницу для обновления адреса или оплаты почтовых услуг, чтобы получить данные своего банковского счета и PIN-коды.

Многие люди снова стали жертвами фишинговых атак на Facebook Marketplace. Схема работает следующим образом: мошенник связывается с продавцом товара и представляется покупателем. Для получения товара он предлагает воспользоваться курьерской службой. Продавцу сообщают, что для подтверждения транзакции ему необходимо оплатить стоимость доставки или застраховать посылку, а для этого продавцу предлагается ввести данные своей банковской карты на фальшивой странице почтовой службы. Например, человек, продающий холодильник, недавно потерял таким образом 3900 евро, а продавец обуви - 1400 евро.

Также в последнее время произошел ряд случаев, когда компании и учреждения теряли доступ к своим учетным записям в социальных сетях, был опубликован неприемлемый контент или были украдены деньги с кредитной карты, привязанной к учетной записи.