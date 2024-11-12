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ГАЛЕРЕЯ У художника Марины Сеппар много интересов и талантов

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В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в субботу открылась выставка "Осеннее настроение". Кохтла-ярвеский художник, учитель, фотограф Марина Сеппар представляет новую коллекцию своих творений - от графики до текстильного дизайна и фотографии.

Марина Сеппар уже более двух десятилетий ведет творческие кружки в Кохтла-Ярвеском центре культуры, помогая маленьким и взрослым прикоснуться к прекрасному. Выставки учеников устраивает каждый год, а свои собственные творения представляет широкой публике гораздо реже - последняя выставка в Белом зале была девять лет назад. За то время, конечно, появилось много нового, чем захотелось поделиться.

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Культура
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