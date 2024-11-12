ГАЛЕРЕЯ У художника Марины Сеппар много интересов и талантов

Марина Сеппар уже более двух десятилетий ведет творческие кружки в Кохтла-Ярвеском центре культуры, помогая маленьким и взрослым прикоснуться к прекрасному. Выставки учеников устраивает каждый год, а свои собственные творения представляет широкой публике гораздо реже - последняя выставка в Белом зале была девять лет назад. За то время, конечно, появилось много нового, чем захотелось поделиться.