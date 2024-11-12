Женщины, которые не рожают, являются общественно вредным элементом? Каждый может сам решить это в "Vaba Lava" в Нарве

- Как вы нашли женщин, согласившихся рассказать свои истории?

- Это было, пожалуй, довольно сложно. Нельзя ведь стоять на перекрестке в городке Теллискиви и спрашивать: "Извините, госпожа, как у вас с этим обстоят дела?". В первую очередь мы находили таких женщин среди своих знакомых, а они, в свою очередь, рекомендовали кого-то дальше. Мы весь прошлый год провели, беря интервью. Тот материал, который мы в конце концов собрали, очень объемный - более двух тысяч страниц с интервью.

Идея документального спектакля пришла от актрисы и певицы Сирет Туула, которую можно будет также увидеть на сцене. Фото: Kalev Lilleorg

Я была так довольна, что все эти женщины были с нами откровенны и очень доверительно говорили на свои самые интимные темы. Это такой прекрасный, первозданный, нерафинированный и честный материал!

- Наиболее распространенной причиной не рожать детей считают предпочтение планов самореализации и карьеры. А проводились ли в Эстонии какие-нибудь научные исследования, которые больше осветили бы причины выбора бездетности?

- Пару лет назад работу на эту тему выполнила Хелеэне Суйя. Оттуда мы узнали об одном неожиданном угле зрения на этот предмет, до которого сами, может быть, и не додумались бы. Так, некоторые интервьюированные Хелеэне женщины сказали, что причиной, почему они не хотели или не отважились завести ребенка, было то, что, будучи детьми, они сами стали жертвами жестоких школьных издевательств. И даже во взрослом возрасте это вызывает у них неприятие детей.