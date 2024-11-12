В четверг, 14 ноября, в театральном центре "Vaba Lava Narva" состоится премьера документального спектакля "Ühiskondlikult kahjulik element" ("Общественно вредный элемент"), который выведет на сцену истории женщин, решивших не рожать детей и не отвечающих ожиданиям общества. "Спектр причин в действительности очень широкий", - отметила режиссер Хелен Реккор.
Женщины, которые не рожают, являются общественно вредным элементом? Каждый может сам решить это в "Vaba Lava" в Нарве
- Как вы нашли женщин, согласившихся рассказать свои истории?
- Это было, пожалуй, довольно сложно. Нельзя ведь стоять на перекрестке в городке Теллискиви и спрашивать: "Извините, госпожа, как у вас с этим обстоят дела?". В первую очередь мы находили таких женщин среди своих знакомых, а они, в свою очередь, рекомендовали кого-то дальше. Мы весь прошлый год провели, беря интервью. Тот материал, который мы в конце концов собрали, очень объемный - более двух тысяч страниц с интервью.
Я была так довольна, что все эти женщины были с нами откровенны и очень доверительно говорили на свои самые интимные темы. Это такой прекрасный, первозданный, нерафинированный и честный материал!
- Наиболее распространенной причиной не рожать детей считают предпочтение планов самореализации и карьеры. А проводились ли в Эстонии какие-нибудь научные исследования, которые больше осветили бы причины выбора бездетности?
- Пару лет назад работу на эту тему выполнила Хелеэне Суйя. Оттуда мы узнали об одном неожиданном угле зрения на этот предмет, до которого сами, может быть, и не додумались бы. Так, некоторые интервьюированные Хелеэне женщины сказали, что причиной, почему они не хотели или не отважились завести ребенка, было то, что, будучи детьми, они сами стали жертвами жестоких школьных издевательств. И даже во взрослом возрасте это вызывает у них неприятие детей.
- В моем ближайшем кругу общения есть одна женщина, решившая, что она детей для этого безумного мира рожать не будет.
- За решением не рожать детей в этот мир стоят очень большие подавленность и страх: за нашим забором идет война, заняться климатом на глобальном уровне не могут, наводнения происходят уже чуть ли не у самого порога. Новоиспеченные страхи связаны также с появлением в этом мире искусственного интеллекта. Мы не в состоянии осознать, насколько быстро он может изменить траекторию человечества.
Если говорить о драматургии спектакля, то от личностной сферы мы переходим к политической, к тому, что это решение означает в контексте сохранения эстонского государства и национальности, а также рассматриваем эту тему более глобально.
Когда я начала осмысливать эту тему в целом, то для меня стало открытием, как много существует дисфункциональных семей. Мы просили женщин рассказать также о своем детстве и отношениях с родителями. Самой распространенной схемой была такая, когда отец ушел из дома и ребенок вынужден видеть, как мать рвет жилы в одиночку, берет дополнительную работу и старается прокормить себя и своего ребенка. Или же имелись оба родителя, но отец был алкоголиком и любителем рукоприкладства.
- Наверное, это будет довольно мрачное зрелище?
- Чтобы тема не стала слишком тяжелой, у нас имеется много скетчей, в которых мы веселимся на сложные темы. Некоторые женщины - очень хорошие рассказчицы, и когда они выговаривались в интервью, то в их словах звучал прекрасный черный юмор и колоритные истории, хотя тема была для них очень больной и жгучей.
Мы выбрали для постановки самые красочные истории. Постараемся дать новый угол зрения для рассмотрения этой темы.
- Название спектакля "Общественно вредный элемент" описывает, наверное, сложившееся в обществе отношение?
- Нас вдохновило высказывание Мартина Хельме. Очевидно, с таким ожиданием публика и придет в зал: мол, пускай эти общественно вредные элементы оправдаются. Но с ходом действия спектакля, я очень надеюсь, зритель ощутит: общественно вредным элементом является и та дисфункциональная семья, откуда вышел этот ребенок, или партнер, который не готов взять на себя ответственность. Общественно вредный элемент - это все, кто ведет себя деструктивно.
- Почему стоит прийти посмотреть этот спектакль женщинам, которые стали мамами?
- Может быть, и потому, чтобы они поняли своих подруг, которые не родили. Ведь спектр причин этого очень широк.
У нас есть одна грустная история о женщине, которая очень хотела иметь детей. Сначала она боялась, ведь у нее была маленькая зарплата и она боялась стать матерью-одиночкой. В какой-то момент, когда она оказалась готова к материнству, ее партнер не был готов. Когда она нашла нового партнера, то ее биологическое время уже вышло. Она хотела усыновить ребенка, но ее нынешний партнер на это не согласен. Она говорит о том, что подруги не зовут ее больше в свою компанию, когда идут куда-то с детьми, хотя ей очень хотелось бы.
Поэтому и тем женщинам, которые стали матерями, очень важно на какой-то момент поставить себя на место тех, которые по той или другой причине ребенка не родили.