Они также не делали этого в рамках общенациональной кампании.

Пожалуй, только зеленые в Эстонии выдвигали подобные лозунги перед избирателями и получили в этом краю поддержку менее чем у одного процента избирателей. В целом по Эстонии - на несколько процентов больше, но все равно слишком мало, чтобы пройти в парламент.

Однако, не имея мандата от избирателей, Партия реформ и Центристская партия в 2021 году вписали это в коалиционное соглашение. "Северное побережье" уже тогда обратило на это внимание.

Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация теперь сообщила, что в рамках плана восстановления и устойчивости Европейского союза правительство Эстонии без каких-либо общественных обсуждений обязалось прекратить производство электроэнергии из сланца к 2035 году и использование сланца в энергетическом секторе в целом к 2040 году. В 2021 году, когда правительство одобрило план восстановления и устойчивости, министром финансов была Кейт Пентус-Розиманнус из Партии реформ, а министром экономики и инфраструктуры - член Центристской партии Таави Аас.

На протяжении многих лет политики пытаются представить уничтожение сланцевой промышленности как нечто само собой разумеющееся. На самом деле они не получали на это мандата на выборах, да и общественного согласия по этому поводу тоже нет.