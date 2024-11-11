С декабря для вождения электросамокатов, гироскутеров, электроскейтбордов и иных средств передвижения, предназначенных для перевозки стоя одного человека, приводимых в движение электричеством и имеющих максимальную скорость 25 км/ч, потребуется оформлять дорожное страхование, сообщает rus.err.
Закон о дорожном страховании начинает действовать на самокаты, гидроскутеры и снегоходы
Новое требование вытекает из поправок к Закону о дорожном страховании, которые были приняты в июне этого года. Если электросамокат или гироскутер весят до 25 килограмм, а их скорость не достигает 25 километров в час, то заключать договор страхования не нужно.
Также с декабря обязанность страхования дорожного движения распространится и на внедорожники, такие как снегоходы и квадроциклы для езды по бездорожью.