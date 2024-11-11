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Закон о дорожном страховании начинает действовать на самокаты, гидроскутеры и снегоходы

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Ожидая ездоков, самокаты "Bolt" стоят рядом с пограничным пунктом на Петровской площади Нарвы.
Ожидая ездоков, самокаты "Bolt" стоят рядом с пограничным пунктом на Петровской площади Нарвы. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

С декабря для вождения электросамокатов, гироскутеров, электроскейтбордов и иных средств передвижения, предназначенных для перевозки стоя одного человека, приводимых в движение электричеством и имеющих максимальную скорость 25 км/ч, потребуется оформлять дорожное страхование, сообщает rus.err.

Новое требование вытекает из поправок к Закону о дорожном страховании, которые были приняты в июне этого года. Если электросамокат или гироскутер весят до 25 килограмм, а их скорость не достигает 25 километров в час, то заключать договор страхования не нужно.

Также с декабря обязанность страхования дорожного движения распространится и на внедорожники, такие как снегоходы и квадроциклы для езды по бездорожью.

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