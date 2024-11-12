Полиция задержала мошенника, который выманил у жителей Ида-Вирумаа десятки тысяч евро

Полиция просит сообщать о подозрительных объявлениях о вакансиях и попытках вербовки на электронную почту ida.vihje@politsei.ee.

Прошлое 20-летнего молодого человека было чистым. "Ни в коем случае не стоит принимать предлагаемые в социальных сетях предложения о незаконной подработке, в которых обещают высокий заработок. Хоть эти деньги и могут показаться заманчивыми, любая такая деятельность имеет последствия и рано или поздно за ней последует уголовная ответственность", - добавил начальник криминального бюро.

Вируский уездный суд взял 20-летнего мужчину по ходатайству прокуратуры в начале ноября на два месяца под стражу. Мужчине было предъявлено обвинение в семи эпизодах мошенничества.

По словам окружного прокурора Рийны Богенс, правоохранительные учреждения пытаются в каждом случае мошенничества найти решение, которое хотя бы в минимальной степени возместит потерпевшему причиненный ущерб. Поскольку в таких преступлениях не всегда возможно привлечь к ответственности всех злоумышленников, то ответственность за возмещение ложится на тех, кого удается установить. Так и в данном случае. "Поэтому, если кому-нибудь предложат хорошо оплачиваемую простую работу в качестве курьера, то необходимо учесть, что при работе на мошенников возмещение ущерба будет в полном объеме на завербованном, пожелавшем быстро заработать", - сказала Богенс.

- Не сообщайте незнакомцам свой домашний адрес, PIN-коды и прочие данные. Преступники используют эту информацию, пробуют на вас повлиять и заполучить таким образом ваши деньги. Также стоит быть крайне осторожным при заключении любых сделок. Если кто-то желает по телефону заключить сделку, договор или совершить банковский перевод, необходимо быть особо бдительным. Перед тем, как действовать, необходимо убедиться в достоверности информации и попросить о помощи кого-нибудь из близких, - пояснил Юузе.

Уголовное производство ведет Идаская префектура под руководством Вируской окружной прокуратуры.