В ежегодном отчете Henley Passport Index, который оценивает паспорта стран мира по количеству мест, куда их граждане могут поехать без виз, Эстония за год поднялась на три позиции, расширив список стран, куда граждане Эстонии могут ездить свободно.
Эстонский паспорт поднялся в рейтинге самых ценных паспортов мира
Рейтинг паспортов Henley Passport Index, разработанный консалтинговой компанией Henley & Partners на основе официальных данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), составлен по количеству стран, которые можно посетить с тем или иным паспортом без визы.
Первое место у паспорта Сингапура, чьи граждане могут путешествовать без визы в 195 стран. Второе место занимают пять стран: Япония, Франция, Германия, Италия и Испания, чьи граждане могут без визы посетить 192 страны.
Эстония с Литвой и ОАЭ делят девятое место, предлагая своим гражданам возможность посетить 185 стран без визы в паспорте. Еще год назад Эстония была на 12 месте, предлагая всего 181 безвизовое направление.