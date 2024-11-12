Власти Кивиыли и Силламяэ просят сохранить местные отделения Кассы по безработице

По словам руководителя Ида-Вируского бюро Аннеки Теэлахк, уже сейчас в Ида-Вирумаа есть нехватка профильных специалистов, а значительная часть встреч проводится дистанционно.

Власти волости Люганузе, чтобы сохранить бюро в своем самоуправлении, предложили предоставить муниципальные помещения в безвозмездную аренду. "Каждый месяц услугами Кассы по безработице в Силламяэ пользуется около 800 человек. Теперь они будут вынуждены ездить в другие самоуправления, чтобы получить эту услугу", - подчеркнул мэр Силламяэ Тынис Калберг.