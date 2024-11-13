Производитель шоколада Kalev сообщил, что в связи с ростом цен на какао на мировом рынке им пришлось не только поднять цены на свою продукцию, но и уменьшить объем производства, пишет rus.err.
К Новому году цены на шоколад заметно подрастут
Причиной уменьшения производства в компании назвали то, что при росте цен покупатели склонны выбирать не содержащие какао сладости, такие как зефир, жевательные конфеты или печенье.
- Шоколад Anneke действительно подорожал - 300-граммовая плитка уже стоит более семи евро, и для некоторых покупателей это слишком высокая цена, - сказал, Кайдо Кааре, глава компании Orkla Eesti, которой принадлежит торговый бренд Kalev.
Производители и розничные продавцы надеются, что примерно через два года цены на какао снова упадут.