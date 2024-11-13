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К Новому году цены на шоколад заметно подрастут

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Фото: Erik Tüür / Saarte Hääl

Производитель шоколада Kalev сообщил, что в связи с ростом цен на какао на мировом рынке им пришлось не только поднять цены на свою продукцию, но и уменьшить объем производства, пишет rus.err.

Причиной уменьшения производства в компании назвали то, что при росте цен покупатели склонны выбирать не содержащие какао сладости, такие как зефир, жевательные конфеты или печенье.

- Шоколад Anneke действительно подорожал - 300-граммовая плитка уже стоит более семи евро, и для некоторых покупателей это слишком высокая цена, - сказал, Кайдо Кааре, глава компании Orkla Eesti, которой принадлежит торговый бренд Kalev. 

Производители и розничные продавцы надеются, что примерно через два года цены на какао снова упадут.

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