В Кохтла-Ярве тушили загоревшийся диван

Когда приехали спасатели, пламя вырвалось из окна квартиры на втором этаже. Спасатели вывели из квартиры двух человек, а одного человека эвакуировали с верхнего этажа. Горевший в квартире диван потушили и выбросили из окна. Скорая помощь доставила в больницу двух человек. Причина пожара выясняется. (Фото прилагается)