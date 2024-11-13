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В Кохтла-Ярве тушили загоревшийся диван

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Из горящей квартиры эвакуировали двух человек
Из горящей квартиры эвакуировали двух человек Фото: Päästeamet

Во вторник вечером в Центр тревоги Спасательного департамента поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном жилом доме на улице Вирмалине в Кохтла-Ярве.

Когда приехали спасатели, пламя вырвалось из окна квартиры на втором этаже. Спасатели вывели из квартиры двух человек, а одного человека эвакуировали с верхнего этажа. Горевший в квартире диван потушили и выбросили из окна. Скорая помощь доставила в больницу двух человек. Причина пожара выясняется. (Фото прилагается)

Рано утром в среду спасатели были вызваны на улицу Гагарина в Силламяэ, где пожилая женщина упала дома и посредством тревожной кнопки сообщила, что ей нужна помощь. Спасатели открыли дверь и помогли поднять женщину на кровать, сотрудники скорой помощи продолжили заниматься женщиной.

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Кохтла-Ярве
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