Во вторник вечером в Центр тревоги Спасательного департамента поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном жилом доме на улице Вирмалине в Кохтла-Ярве.
В Кохтла-Ярве тушили загоревшийся диван
Когда приехали спасатели, пламя вырвалось из окна квартиры на втором этаже. Спасатели вывели из квартиры двух человек, а одного человека эвакуировали с верхнего этажа. Горевший в квартире диван потушили и выбросили из окна. Скорая помощь доставила в больницу двух человек. Причина пожара выясняется. (Фото прилагается)
Рано утром в среду спасатели были вызваны на улицу Гагарина в Силламяэ, где пожилая женщина упала дома и посредством тревожной кнопки сообщила, что ей нужна помощь. Спасатели открыли дверь и помогли поднять женщину на кровать, сотрудники скорой помощи продолжили заниматься женщиной.