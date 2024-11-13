Каждая десятая вакансия предполагает удаленную работу

Каждое десятое предложение о работе включает в себя возможность дистанционного труда, тогда как пять лет назад этот показатель был в четыре раза меньше.

- На офисные вакансии, в которых работодатели предлагают возможность удаленной работы, претендует на 83% больше людей, чем на аналогичные предложения без гибкого графика, - отметила заведующая отделом по подбору персонала CVKeskus.ee Грете Адлер.

Так, в 2019 году удаленная работа предлагалась лишь в 2,3 процентах вакансий; в прошлом году возможность хотя бы частичной удаленной работы содержали уже 7,3 процента вакансий, а в 2024 году этот показатель составляет почти 10 процентов, а еще 20 процентов предполагают частично удаленный график.

Больше всего возможностей для работы в домашнем офисе предлагается в сфере информационных технологий, где почти в каждой второй вакансии содержится вариант хотя бы частичной удаленной работы. Для сравнения, в 2019 году только в каждой пятой вакансии в ИТ-сфере предлагалась такая возможность.