ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ Кохтла-Ярвеская гимназия представит на сцене рок-оперу

В обеспечивающей музыкальное оформление спектакля группе наряду с бывшими и нынешними учащимися и директором гимназии Хендриком Агуром будет играть (на клавишных) Маргус Каппель, известный по легендарным эстонским группам "Ruja" и "Rock Hotel".

Маргус Каппель, участвовавший в прошлую субботу в большой репетиции и работающий сейчас преподавателем музыки в Таллинне в гимназии Густава Адольфа, признался, что ни секунды не сомневался, когда директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур пригласил его поучаствовать в постановке. "У него всегда такие интересные начинания. Когда он мне позвонил, я подумал: интересно, что же еще теперь будет? Когда он сказал, что планирует поставить рок-оперу "Kohtla-Järve", то я сразу сказал, что приеду. Идея очень хорошая и музыка Сийма Аймла очень классная. Мне нравится и то, что учащиеся сами делают большую часть всего. На сцену выйдут не только старики-профессионалы вроде меня", - отметил он.

- Мой фаворит - песня Дня шахтера, - сказал Каппель о звучащей в конце первого действия эстрадной песне, в случае которой он не удивится, если она станет в будущем песней-слоганом праздника в честь Дня шахтера.

По словам Маргуса Каппеля, он ни секунды не сомневался, когда получил приглашение поучаствовать в рок-опере "Kohtla-Järve". Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В то же время часть вещей, по словам Каппеля, очень сложны даже для опытного музыканта. "Но ребята в этой группе играют прекрасно, и мне очень легко выступать с ними. Пока все происходило на удивление безболезненно", - признался он.

В продолжительной музыкальной карьере Маргуса Каппеля "Kohtla-Järve" - это вторая рок-опера. Первой была поставленная около 45 лет назад рок-опера Олава Эхала "Johnny", в которой Каппель выступал в составе легендарной группы "Ruja".

В связи с Кохтла-Ярве Каппелю первым делом вспоминается бывший ресторан "Trilobiit", где он неоднократно обедал, когда "Rock Hotel" выступал в здешних краях. "Я думал, ну и название выбрали для ресторана. Шутил, что если еда немного моложе, чем трилобит, то это очень хорошо".