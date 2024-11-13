Кохтла-Ярвеская гимназия в честь своего пятилетия представит 23 ноября на сцене городского центра культуры оригинальную рок-оперу "Kohtla-Järve". Музыку написал композитор и музыкант Сийм Аймла, а либретто - Неэме Кунингас, поставивший в десяти оперных театрах по всему миру более ста опер.
ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ ⟩ Кохтла-Ярвеская гимназия представит на сцене рок-оперу
Неэме Кунингас, с момента создания Кохтла-Ярвеской гимназии преподававший в ней сценические искусства, называет представляемый на суд зрителей спектакль "гиперреалистичной сюр-рок-оперой". Это связано с тем, что хотя спектакль, слова песен для которого написал Аапо Ильвес, рассматривает историю края, где расположен нынешний Кохтла-Ярве, с древних времен до сегодняшнего дня, речь идет все же не об исторической хронике, а о ее художественном толковании.
На сцене как профессионалы, так и гимназисты
На сцене встретятся пять разных эпох и пять парановелл. "Это история о городе, где есть проблемы, боль и слезы, но есть также красота, уют и духовность", - написано в презентации спектакля.
Эту крупную форму представят на сцене наряду с эстонскими музыкантами и певцами смешанный хор, вокальный ансамбль, оркестр и проектная музыкальная группа Кохтла-Ярвеской гимназии. Одной песней удивят также дети из кохтла-ярвеского детсада "Kirju-Mirju" и оппозиционный политик горсобрания Янек Пахка, который, будучи вокалистом панк-группы "Alice Tisler", привнесет на сцену также настоящий панковский дух Кохтла-Ярве 1980-х годов.
В центральных ролях предстанут оперные солисты Прийт Волмер, Рене Соом, поющий актер Эдуард Тооман, молодые музыканты Лоора-Элийзе Каарелсон и Кауро Тафичук. В рок-опере занята и танцевальная студия "Viis Tähte", руководитель которой Айникки Сеппар стала к тому же хореографом спектакля. Визуальным художником является преподаватель гимназии Кати Ягель-Паал.
Маргус Каппель: я не сомневался ни секунды
В обеспечивающей музыкальное оформление спектакля группе наряду с бывшими и нынешними учащимися и директором гимназии Хендриком Агуром будет играть (на клавишных) Маргус Каппель, известный по легендарным эстонским группам "Ruja" и "Rock Hotel".
Маргус Каппель, участвовавший в прошлую субботу в большой репетиции и работающий сейчас преподавателем музыки в Таллинне в гимназии Густава Адольфа, признался, что ни секунды не сомневался, когда директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур пригласил его поучаствовать в постановке. "У него всегда такие интересные начинания. Когда он мне позвонил, я подумал: интересно, что же еще теперь будет? Когда он сказал, что планирует поставить рок-оперу "Kohtla-Järve", то я сразу сказал, что приеду. Идея очень хорошая и музыка Сийма Аймла очень классная. Мне нравится и то, что учащиеся сами делают большую часть всего. На сцену выйдут не только старики-профессионалы вроде меня", - отметил он.
- Мой фаворит - песня Дня шахтера, - сказал Каппель о звучащей в конце первого действия эстрадной песне, в случае которой он не удивится, если она станет в будущем песней-слоганом праздника в честь Дня шахтера.
В то же время часть вещей, по словам Каппеля, очень сложны даже для опытного музыканта. "Но ребята в этой группе играют прекрасно, и мне очень легко выступать с ними. Пока все происходило на удивление безболезненно", - признался он.
В продолжительной музыкальной карьере Маргуса Каппеля "Kohtla-Järve" - это вторая рок-опера. Первой была поставленная около 45 лет назад рок-опера Олава Эхала "Johnny", в которой Каппель выступал в составе легендарной группы "Ruja".
В связи с Кохтла-Ярве Каппелю первым делом вспоминается бывший ресторан "Trilobiit", где он неоднократно обедал, когда "Rock Hotel" выступал в здешних краях. "Я думал, ну и название выбрали для ресторана. Шутил, что если еда немного моложе, чем трилобит, то это очень хорошо".