Люганузеская волостная управа отыскала пролежавший на полке три года эскиз проекта, как сделать яблоневый парк в городе Кивиыли более привлекательным, и заказала для него проект. Есть надежда получить поддержку на строительство.
Дан старт проекту яблоневого парка в городе Кивиыли
Четыре года назад волость Люганузе присоединилась к инициативе Союза архитекторов Эстонии "Хорошее общественное пространство" по проектированию городских центров, чтобы найти хорошее решение для исторических яблоневых парков в Кивиыли и его окрестностях.
Через год победителем архитектурного конкурса стал проект "Мимоза" от архитектурного бюро "Doomino Arhitektid".
Теперь, еще три года спустя, замысел обретает форму проекта.
Зелень останется, активность увеличится
- У волости тем временем были более важные дела. Иногда это даже хорошо, когда что-то выдерживается на полке какое-то время - оно становится понятнее и лучше, - говорит Ану Хорн, глава службы развития и планирования волостной управы.
Победивший проект будет взят за основу, но предложенные в нем локации дают возможность для маневра - чтобы все обрело свое место, Хорн привела пример соединения игровых зон с художественной школой. А куска променада, соединяющего центральную площадь с парком, вообще не было в проекте.
Договор с проектировщиком - тендер выиграло ТОО "Doomino Arhitektid", автор того же эскиза проекта, - был подписан только в конце октября, и обсуждение того, что именно и где волость хочет видеть в яблоневом парке, только начинается.
- Мы постараемся сохранить зеленые насаждения, построить пешеходные дорожки, игровые зоны, площадки для занятий спортом - чтобы люди могли найти себе занятие по душе, - сказала Ану Хорн.
В парке может появиться эстрада под открытым небом, а также площадка для проведения мероприятий на свежем воздухе, которую зимой можно будет использовать как каток. Волость, конечно, не будет строить здание для кафе и обслуживания, но к этому можно подготовиться, чтобы вызвать интерес у некоторых предпринимателей. Можно сделать парк скульптур, а также водоем. Если говорить о том, что было предложено в эскизе проекта.
- Там обязательно будет круговая тропа здоровья, - подтвердила Хорн.
- У нас в волости есть километры велопешеходных дорог во всех направлениях. Но пожилые люди, живущие в районе многоквартирных домов, не пользуются пятикилометровой велодорожкой Кивиыли-Майдла, потому что у них не хватает выносливости. А вот где-нибудь поближе к дому, где немного меньше движения, многие из них наверняка с удовольствием прогулялись бы. А чуть дальше по дороге находится Кивиылиская государственная школа. Когда я была ребенком, в яблоневом парке нам давали уроки катания на лыжах. Мы делали десять кругов и получали отметку, - она считает, что для школьников парк - отличное место для бега и катания на лыжах.
Без поддержки не построить
После создания эскиза проекта стоимость его реализации оценивалась примерно в один миллион евро. Теперь эта сумма должна быть увеличена на индекс потребительских цен, но она все равно остается в районе миллиона.
Тот факт, что проект немного затрагивает Кескпуйестеэ и автостоянки перед магазинами, где нужно заливать бетон, делает затею более дорогостоящей, пояснила Хорн.
Волость не может сделать все за один раз, поэтому проект реализуется в два этапа.
Волость в одиночку не смогла бы справиться даже с половиной, поэтому Ану Хорн планирует представить предварительный проект для получения поддержки. В рамках прошлогодней программы "Доступные общественные услуги" в Ида-Вирумаа остались деньги, и поскольку ее условия предусматривают поддержку развития городских центров, есть надежда получить оттуда поддержку для яблоневого парка. В этом случае волости придется взять на себя только 30% всех расходов.
- Теперь яблоневый парк снова включен в инвестиционный план, - с надеждой говорит Ану Хорн.
У яблоневого парка есть своя история
После Второй мировой войны в центре города Кивиыли в зеленой зоне располагались жилые бараки, рядом росли молодые яблони. Бараки уже давно снесены, но яблони остались и одичали, а весной во время цветения продолжают дарить романтическое настроение и радовать глаз.
- Так что у яблоневого парка есть своя история, которая интересна гостям и которую мы сами должны больше ценить, - сказала Хорн.
Идею оживить исторический яблоневый парк подхватила молодежь Кивиылиской 1-й средней школы, которая уже несколько лет организует здесь творческий фестиваль и, помимо прочего, собирает вместе с общиной идеи для будущего яблоневого парка.
"Яблоневый парк - одна из красивейших зеленых зон города, и внести его, как место возможного проведения досуга, на карту Люганузеской волости являлось одной из целей школы", - писало "Северное побережье" летом 2018 года.
- То, как молодые люди и община увидели обустройство парка, придало новый импульс концепции архитектурного конкурса, - сказала Ану Хорн.
Дендролог осмотрел яблони одну за другой
Возраст яблонь приближается к ста годам, и они находятся не в самом лучшем состоянии. За ними давным-давно не ухаживали, но бурелом и несколько сломанных веток были убраны.
- Архитекторы "Doomino Arhitektid" заказали полную дендрологическую экспертизу и уже побывали на месте и оценили все деревья одно за другим. Мы хотели бы сохранить все, что можно сохранить; а если нельзя, посадим на их месте молодые деревья. В предыдущие годы уже были высажены новые деревья, людям этот парк нравится.