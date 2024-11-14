Дан старт проекту яблоневого парка в городе Кивиыли

Четыре года назад волость Люганузе присоединилась к инициативе Союза архитекторов Эстонии "Хорошее общественное пространство" по проектированию городских центров, чтобы найти хорошее решение для исторических яблоневых парков в Кивиыли и его окрестностях.

Через год победителем архитектурного конкурса стал проект "Мимоза" от архитектурного бюро "Doomino Arhitektid".

Теперь, еще три года спустя, замысел обретает форму проекта.

Зелень останется, активность увеличится

- У волости тем временем были более важные дела. Иногда это даже хорошо, когда что-то выдерживается на полке какое-то время - оно становится понятнее и лучше, - говорит Ану Хорн, глава службы развития и планирования волостной управы.

Победивший проект будет взят за основу, но предложенные в нем локации дают возможность для маневра - чтобы все обрело свое место, Хорн привела пример соединения игровых зон с художественной школой. А куска променада, соединяющего центральную площадь с парком, вообще не было в проекте.

Договор с проектировщиком - тендер выиграло ТОО "Doomino Arhitektid", автор того же эскиза проекта, - был подписан только в конце октября, и обсуждение того, что именно и где волость хочет видеть в яблоневом парке, только начинается.

- Мы постараемся сохранить зеленые насаждения, построить пешеходные дорожки, игровые зоны, площадки для занятий спортом - чтобы люди могли найти себе занятие по душе, - сказала Ану Хорн.

На творческие фестивали в яблоневом парке собирается много народу, что подтверждает: это отличное место для досуга. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik