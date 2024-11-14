Волость Люганузе дала старт проекту яблоневого парка Кивиыли

На состоявшемся в 2018 году по инициативе кивиылиской школы фестивале "Loomefest" яблоневый парк мечты был изображен на десятиметровом рисунке.

Люганузеская волостная управа отыскала пролежавший на полке три года эскиз проекта, как сделать яблоневый парк Кивиыли более привлекательным, и заказала для него проект. Есть надежда получить поддержку на строительство.