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Волость Люганузе дала старт проекту яблоневого парка Кивиыли

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На состоявшемся в 2018 году по инициативе кивиылиской школы фестивале "Loomefest" яблоневый парк мечты был изображен на десятиметровом рисунке.
На состоявшемся в 2018 году по инициативе кивиылиской школы фестивале "Loomefest" яблоневый парк мечты был изображен на десятиметровом рисунке. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Люганузеская волостная управа отыскала пролежавший на полке три года эскиз проекта, как сделать яблоневый парк Кивиыли более привлекательным, и заказала для него проект. Есть надежда получить поддержку на строительство.

Четыре года назад волость Люганузе присоединилась к инициативе Союза архитекторов Эстонии "Хорошее общественное пространство" по проектированию городских центров, чтобы найти хорошее решение для исторических яблоневых парков в Кивиыли и его окрестностях.

Через год победителем архитектурного конкурса стал проект "Мимоза" от архитектурного бюро "Doomino Arhitektid".

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