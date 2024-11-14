Люганузеская волостная управа отыскала пролежавший на полке три года эскиз проекта, как сделать яблоневый парк Кивиыли более привлекательным, и заказала для него проект. Есть надежда получить поддержку на строительство.
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Волость Люганузе дала старт проекту яблоневого парка Кивиыли
Четыре года назад волость Люганузе присоединилась к инициативе Союза архитекторов Эстонии "Хорошее общественное пространство" по проектированию городских центров, чтобы найти хорошее решение для исторических яблоневых парков в Кивиыли и его окрестностях.