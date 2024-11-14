Чт, 14.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Мобильная фирма хочет установить антенны на нарвском пограничном мосту

Copy
"Telia" хочет установить на пограничном мосту антенны, чтобы улучшить мобильную связь возле границы.
"Telia" хочет установить на пограничном мосту антенны, чтобы улучшить мобильную связь возле границы. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Телекоммуникационная фирма "Telia" попросила у Нарвского горуправления разрешение на установку антенн мобильной связи на нарвском пограничном мосту.

"К предприятию связи "Telia" обращались с просьбой улучшить доступность услуг в Нарве к северу от моста Дружбы, то есть на реке Йыэ, и к югу от моста Дружбы на улице Линнусе. Клиенты "Telia" жалуются, что, если гулять по променаду в этом районе, то телефонный разговор здесь прерывается или становится прерывистым, а скорость передачи данных уменьшается", - пояснил в своем обращении к горуправлению координатор сетевого администрирования "Telia" Каарел Палу.

"Telia" признает, что проблема существует, и предлагает, чтобы на мосту Дружбы в сторону как улицы Йыэ, так и улицы Линнусе были установлены панельные антенны. "Антенны покрасят в такой же цвет, как мост. Вопросы необходимого для работы антенн и радиооборудования питания и оптики мы решим в сотрудничестве с ДПП", - написал Палу.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх