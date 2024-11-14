Мобильная фирма хочет установить антенны на нарвском пограничном мосту

"К предприятию связи "Telia" обращались с просьбой улучшить доступность услуг в Нарве к северу от моста Дружбы, то есть на реке Йыэ, и к югу от моста Дружбы на улице Линнусе. Клиенты "Telia" жалуются, что, если гулять по променаду в этом районе, то телефонный разговор здесь прерывается или становится прерывистым, а скорость передачи данных уменьшается", - пояснил в своем обращении к горуправлению координатор сетевого администрирования "Telia" Каарел Палу.