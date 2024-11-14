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Жители деревни Аа: "Как мы поместимся рядом с атомной станцией?"

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Эти руки были подняты против строительства атомной станции на берегу.
Эти руки были подняты против строительства атомной станции на берегу. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Жители деревень Аа и Молдова исключают строительство атомной станции в береговой зоне, а если уж придется строить, то можно было бы по другую сторону шоссе, на промышленной территории.

Состоявшийся во вторник инфочас на тему атомной энергетики собрал в Люганузеском народном доме 47 интересующихся, в основном это были жители деревень Аа и Молдова. Именно их больше всего затронуло выбранное для планируемой атомной станции местоположение.

На карте, представленной компанией "Fermi Energia", развивающей в Эстонии атомную энергетику, были указаны три возможных места: одно у подножия зольной горы, по соседству с будущим целлюлозным заводом "VKG", и два - в береговой зоне. 

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