Жители деревень Аа и Молдова исключают строительство атомной станции в береговой зоне, а если уж придется строить, то можно было бы по другую сторону шоссе, на промышленной территории.
Для подписчиков
Жители деревни Аа: "Как мы поместимся рядом с атомной станцией?"
Состоявшийся во вторник инфочас на тему атомной энергетики собрал в Люганузеском народном доме 47 интересующихся, в основном это были жители деревень Аа и Молдова. Именно их больше всего затронуло выбранное для планируемой атомной станции местоположение.