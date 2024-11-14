ОДИН ВОПРОС Почему вы против закрытия сланцевой энергетики?

Председатель Центристской партии Михаил Кылварт:

- Сланец - важнейший энергетический ресурс Эстонии, и его нужно использовать в интересах общества. Различные кризисы показали, что в случае неудач государства тормозят энергетическое сотрудничество, действуя прежде всего в собственных интересах. В Эстонии мы должны быть уверены, что сможем самостоятельно производить необходимую нам энергию.

Для эстонского государства сланец означает больше, чем просто производство электроэнергии: это рабочие места, налоговые поступления, региональная политика, энергетическая независимость и надежность снабжения. Это целая экономическая система, с которой связаны тысячи людей и их семьи и от которой нельзя легкомысленно отказываться.

Давайте будем честны: в настоящее время у нас нет реальной альтернативы сланцевой энергетике. Я имею в виду в первую очередь зимний период, когда в странах Балтии и Северной Европы потребление существенно выше, а солнечной и ветровой энергии мало.