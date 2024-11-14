Еще четверть века тому назад человека, который всерьез заговорил бы о строительстве атомной станции в Эстонии, посчитали бы в лучшем случае олухом. Авторитет атомной энергетики сильно пострадал после произошедшей в 1986 году аварии на Чернобыльской АЭС в Украине, а также случившейся не так уж давно и вызванной цунами аварии на станции Фукусима в Японии, после которой Германия и Швейцария решили и вовсе отказаться от атомной энергетики.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Согласие местных жителей не обязано быть бесплатным
Однако в Эстонии авторитет атомной энергетики сильно улучшил, очевидно, энергетический кризис последних лет, когда ликвидирующая сланцевую энергетику политика правительства повысила у нас цены электроэнергии в несколько раз, а у государства до сих пор нет представления о долгосрочном решении проблемы. Даже простые люди уже не воспринимают всерьез разговоры о том, как мы заменим свою прежнюю сланцевую энергетику ветряной и солнечной энергией, не говоря уж о специалистах. И, конечно, эта возобновляемая энергия не является дешевой, как нас пытаются убедить. Мы как потребители будем довольно прилично за нее приплачивать, чтобы предприниматели опять же зарабатывали на ней прибыль.
Атомная станция позволила бы поддерживать стабильную цену электроэнергии и гарантировала бы надежность снабжения. Однако для нас немаловажно также влияние такого объекта на местную экономику, на чувство безопасности и благополучие людей. Поэтому, если и разрешать строить здесь станцию, то было бы правильно, чтобы местные жители от этого получили максимальную выгоду. Будь то введение платы за терпимость, дешевые электроэнергия и центральное отопление или какие-то другие условия, которые помогли бы улучшить местную жизнь. В сегодняшней Эстонии согласие местных жителей превратилось в ценную валюту, с которой инвестору приходится считаться.