ПЕРЕДОВИЦА Согласие местных жителей не обязано быть бесплатным

Однако в Эстонии авторитет атомной энергетики сильно улучшил, очевидно, энергетический кризис последних лет, когда ликвидирующая сланцевую энергетику политика правительства повысила у нас цены электроэнергии в несколько раз, а у государства до сих пор нет представления о долгосрочном решении проблемы. Даже простые люди уже не воспринимают всерьез разговоры о том, как мы заменим свою прежнюю сланцевую энергетику ветряной и солнечной энергией, не говоря уж о специалистах. И, конечно, эта возобновляемая энергия не является дешевой, как нас пытаются убедить. Мы как потребители будем довольно прилично за нее приплачивать, чтобы предприниматели опять же зарабатывали на ней прибыль.