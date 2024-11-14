Эстония усиливает международное сотрудничество в области обороны вне НАТО

По словам Михала, действующий в НАТО порог в 2 процента ВВП уже недостаточен для поддержания мира в Европе. "Если не раньше, то в следующем году на саммите в Гааге необходимо повысить минимальный уровень оборонных расходов стран НАТО по меньшей мере до 2,5 процентов от ВВП", - сказал Михал.

- В Объединенных экспедиционных силах собрались страны, которые знают цену мира и могут стать инициаторами нового соглашения об оборонных инвестициях. На саммите JEF я надеюсь сделать важный шаг перед Гаагой и договориться о повышении минимального уровня оборонных расходов 10 стран НАТО по крайней мере до 2,5% от ВВП. Только так мы сможем обеспечить безопасность Европы, усилить обороноспособность нашего региона и поддержать создание необходимых для коллективной обороны cил, - подчеркнул премьер-министр.

JEF - это формат оборонного сотрудничества под руководством Великобритании, в который помимо Эстонии входят Нидерланды, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия. JEF играет ключевую роль в политике сдерживания и обороне Балтийского региона, а разработанные в его рамках антикризисные меры дополняют действия НАТО. Задача JEF - быть силой быстрого реагирования до активации 5-й статьи НАТО. В объединение входят страны-единомышленники, готовые быстро и гибко участвовать в различных операциях – от гуманитарных миссий до полномасштабных военных действий.

На саммите Объединенных экспедиционных сил, который пройдет с 16 по 17 декабря в Таллинне, будет также обсуждаться обеспечение победы Украины над Россией, которая на сегодняшний день оккупировала 20% территории Украины. "Развивая собственную оборону, мы не должны забывать об Украине. Победа Украины - это наша общая победа. Как Европы, так и Соединенных Штатов Америки. Всем странам НАТО следует сосредоточиться не только на укреплении собственной обороноспособности, но и работать на победу в войне, идущей в Европе, выделяя минимум 0,25% ВВП на военную помощь Украине и снимая ограничения на поставляемое оружие", - отметил Михал.

Михал подчеркнул, что обороноспособность опирается на три столпа: обучение, боеприпасы и вооружение. "Наряду с увеличением оборонных расходов и помощи Украине критически важен производственный потенциал оборонной промышленности Европы и НАТО. Способность производить летальное оружие усиливает нашу политику сдерживания и обороноспособность", – сказал премьер.

На саммит лидеров JEF в середине декабря ожидается прибытие глав правительств Великобритании, Нидерландов, Латвии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии, а также президентов Финляндии и Литвы. Саммит совпадает с 10-летием JEF, что дает возможность оценить достижения коалиции военного сотрудничества и наметить дальнейшие планы.