Эстония усиливает международное сотрудничество в области обороны вне НАТО

В середине декабря премьер-министр Эстонии Кристен Михал будет принимать в Таллинне лидеров стран Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF). На саммите Михал предложит странам JEF, куда, включая Эстонию, входят 10 членов НАТО, повысить минимальный уровень оборонных расходов как минимум до 2,5 процентов от ВВП.
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По словам Михала, действующий в НАТО порог в 2 процента ВВП уже недостаточен для поддержания мира в Европе. "Если не раньше, то в следующем году на саммите в Гааге необходимо повысить минимальный уровень оборонных расходов стран НАТО по меньшей мере до 2,5 процентов от ВВП", - сказал Михал.
- В Объединенных экспедиционных силах собрались страны, которые знают цену мира и могут стать инициаторами нового соглашения об оборонных инвестициях. На саммите JEF я надеюсь сделать важный шаг перед Гаагой и договориться о повышении минимального уровня оборонных расходов 10 стран НАТО по крайней мере до 2,5% от ВВП. Только так мы сможем обеспечить безопасность Европы, усилить обороноспособность нашего региона и поддержать создание необходимых для коллективной обороны cил, - подчеркнул премьер-министр.
JEF - это формат оборонного сотрудничества под руководством Великобритании, в который помимо Эстонии входят Нидерланды, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия. JEF играет ключевую роль в политике сдерживания и обороне Балтийского региона, а разработанные в его рамках антикризисные меры дополняют действия НАТО. Задача JEF - быть силой быстрого реагирования до активации 5-й статьи НАТО. В объединение входят страны-единомышленники, готовые быстро и гибко участвовать в различных операциях – от гуманитарных миссий до полномасштабных военных действий.
На саммите Объединенных экспедиционных сил, который пройдет с 16 по 17 декабря в Таллинне, будет также обсуждаться обеспечение победы Украины над Россией, которая на сегодняшний день оккупировала 20% территории Украины. "Развивая собственную оборону, мы не должны забывать об Украине. Победа Украины - это наша общая победа. Как Европы, так и Соединенных Штатов Америки. Всем странам НАТО следует сосредоточиться не только на укреплении собственной обороноспособности, но и работать на победу в войне, идущей в Европе, выделяя минимум 0,25% ВВП на военную помощь Украине и снимая ограничения на поставляемое оружие", - отметил Михал.
Михал подчеркнул, что обороноспособность опирается на три столпа: обучение, боеприпасы и вооружение. "Наряду с увеличением оборонных расходов и помощи Украине критически важен производственный потенциал оборонной промышленности Европы и НАТО. Способность производить летальное оружие усиливает нашу политику сдерживания и обороноспособность", – сказал премьер.
На саммит лидеров JEF в середине декабря ожидается прибытие глав правительств Великобритании, Нидерландов, Латвии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии, а также президентов Финляндии и Литвы. Саммит совпадает с 10-летием JEF, что дает возможность оценить достижения коалиции военного сотрудничества и наметить дальнейшие планы.