ОПРОС Чувствуете ли вы изменения в связи со справедливым переходом?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Владимир ДРОБЫШЕВ, пенсионер: - Вообще ничего не слышал о справедливом переходе. Никаких изменений не замечал, чтобы что-то новое открывалось - тоже не слышал.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Татьяна БУРЛЯЕВА, работник Дома творчества школьников Кохтла-Ярве: - Мы живем в своем небольшом уютном, красивом уголке, работаем с детьми, и, может быть, зря, но так и есть: глубоко не окунаемся в политические и экономические события. Искренне сожалею, когда люди остаются без работы, и если в перспективе фонд справедливого перехода даст новые рабочие места, появятся новые предприятия или откроются другие возможности - это очень хорошо.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Урмас ЕВГРАФОВ, водитель автобуса: - Не знаю, что сказать. У меня своя работа и свои дела, чего-то особенного не заметил. В широком плане, может, что-то и есть, но лично ничего не чувствую.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Татьяна КРАЙНИЧЕНКО, специалист по клинингу: - Вообще ничего об этом не знаю, может, что-то и есть, но не слышала.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Калле КЕККИ, учитель: - Конечно чувствую. В школе надо учить на эстонском языке, а в связи со справедливым переходом проводится много проектов. Люди находят работу, если ищут. Кто-то создает свои фирмы, получает поддержки. Иногда им помогаю, оказывая юридические услуги. Например, в Ида-Вирумаа из Рапла пришли люди, которые начали производить природную косметику в маленьких количествах, эту продукцию уже можно встретить в сетевых магазинах.