Ляэнеметс: нарвские политики смотрят на эстонское общество не так, как мы хотели бы

По его мнению, раскалывающаяся коалиция заставит оппозиционеров сделать сложный выбор - объединяться с центристами или с фракцией Михаила Стальнухина. Оба варианта противоречат ценностям, которые отстаивают социал-демократы, к которым относится и Катри Райк.

- При создании коалиции в Нарве, выбор партнеров одинаковый. Вспомним председателя горсобрания от центристов, если я не ошибаюсь, которая смело стояла возле монумента танку, раздавала подарки и беспокоилась о его судьбе. Другие члены городского собрания поступали также, они смотрят на эстонское общество по-другому, не так, как мы хотели бы, - высказал свою оценку Лаури Ляэнеметс.