ИССЛЕДОВАНИЕ Все больше жителей Эстонии относят себя к среднему классу

Опрос, проведенный компанией Norstat по заказу Swedbank в июне, показал, что примерно половина (49%) респондентов относят себя к среднему классу. По сравнению с 2018 годом этот показатель увеличился на 20 процентных пунктов.

- Средний класс можно рассматривать с точки зрения доходов, потребления, активов и ценностей. По мнению участников опроса, человек в Эстонии принадлежит к среднему классу, если его чистый доход составляет в среднем от 2100 до 3013 евро, - отметила старший экономист Swedbank Лийс Элмик. - Если сравнить эти результаты с фактическим распределением доходов, люди, зарабатывающие 2000-3000 евро, входят в число 20 процентов самых богатых людей в Эстонии».

Таким образом, люди воспринимают характеристики среднего класса гораздо выше, чем они есть на самом деле. Согласно распределению реальных доходов, к среднему классу можно отнести люди, чей чистый доход составляет от 1100 до 1900 евро.