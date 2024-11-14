Новый закон не позволит раскрывать место жительства человека

Обычные пользователи больше не смогут делать запрос по имени и личному коду, что ранее позволяло легко найти место жительства человека. Исключения будут сделаны для журналистов, госсектора и других организаций, которым данные электронной крепостной книги необходимы для выполнения официальных задач, заявили в Министерстве юстиции.

- Домашний адрес является частью неприкосновенной частной жизни человека и его не должно быть легко найти в интернете. Особенно если за этим может стоять злой умысел, - сказала министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста. - В прошлом году в электронной крепостной книге было сделано более четырех миллионов запросов по имени и личному коду. Среди них были случаи, когда, например, разыскивали место жительства чиновников, выписавших штрафы, и неправомерно преследовали их.

С изменением закона электронная крепостная книга останется открытой, но запрос в ней можно будет осуществлять только по адресу объекта, кадастровому номеру или номеру части регистра.

Последнее изменение, внесенное в закон, увеличило стоимость запроса в электронной крепостной книги. Плата за один запрос увеличивается с одного до двух евро.

Закон вступит в силу 15 января 2025 года.