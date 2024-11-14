Строительную фирму из Кохтла-Ярве оштрафовали на 24 000 евро за найм нелегалов

В конце лета сотрудники пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры провели проверку одной из строительных компаний Кохтла-Ярве и обнаружили там пять граждан Беларуси и двух граждан Казахстана, у которых не было законного основания для работы в Эстонии.

В отношении семи иностранцев было возбуждено производство по делу о проступке, и за нарушение Закона об иностранцах каждому из них был назначен штраф в размере 200 евро. Также досрочно было прекращено их пребывание в Эстонии - им были выданы предписания о выезде из страны и применены запреты на въезд в Эстонию сроками от одного до трех лет. После этого иностранцы покинули Эстонию.

Начальник службы миграционного надзора Идаской префектуры Эрик Лийва сообщил, что к ответственности также привлекли компанию, которая предоставила иностранцам возможность незаконно работать в Эстонии.