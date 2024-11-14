В августе этого года сотрудники миграционной службы Идаской префектуры в ходе проверки одной из действующих в Кохтла-Ярве строительных компаний обнаружили там семь незаконно работавших иностранцев, которые в последствии были наказаны за нарушение. Кроме того, к ответственности была привлечена компания, которая предоставила им возможность трудиться нелегально.
Строительную фирму из Кохтла-Ярве оштрафовали на 24 000 евро за найм нелегалов
В конце лета сотрудники пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры провели проверку одной из строительных компаний Кохтла-Ярве и обнаружили там пять граждан Беларуси и двух граждан Казахстана, у которых не было законного основания для работы в Эстонии.
В отношении семи иностранцев было возбуждено производство по делу о проступке, и за нарушение Закона об иностранцах каждому из них был назначен штраф в размере 200 евро. Также досрочно было прекращено их пребывание в Эстонии - им были выданы предписания о выезде из страны и применены запреты на въезд в Эстонию сроками от одного до трех лет. После этого иностранцы покинули Эстонию.
Начальник службы миграционного надзора Идаской префектуры Эрик Лийва сообщил, что к ответственности также привлекли компанию, которая предоставила иностранцам возможность незаконно работать в Эстонии.
- Это предприятие и раньше попадалось на похожих нарушениях. В мае прошлого года мы обнаружили, что строительная компания позволяла иностранцам нарушать условия труда в Эстонии. В тот раз в отношении компании было возбуждено производство по делу о проступке, в ходе которого ей был назначен денежный штраф в размере 2000 евро. К сожалению, это наказание не смогло направить руководителей предприятия на законопослушный путь, и они вновь позволили иностранцам незаконно трудиться в Эстонии. Мы и в этот раз возбудили в отношении компании производство, но денежное взыскание теперь назначено в размере 24 000 евро, - сказал Лийва.
Лийва добавил, что для законного трудоустройства иностранцев работодатель должен обязательно провести достаточную разъяснительную работу.
По его словам, работодатель обязательно должен быть заинтересован не допускать умышленные и неумышленные правонарушения, а также улучшать сотрудничество между сторонами трудовых отношений. "Разумеется, это и личная ответственность каждого человека, поскольку каждый иностранный работник обязан следить за тем, чтобы его пребывание и работа в Эстонии были законными. Однако очевидно, что каждый работодатель должен быть заинтересован в том, чтобы деятельность его иностранных работников соответствовала законам. Таким образом можно быть уверенным, что у компании не возникнет позже проблем с оказанием услуг, что в свою очередь обеспечит надежность в глазах клиентов", - отметил сотрудник полиции.
Служба пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры регулярно проводит проверки на строительных объектах и в строительных компаниях Ида- и Ляэне-Вирумаа, которые нанимают иностранных работников. Цель таких проверок - обеспечивать законный труд иностранцев, а также соблюдать права и обязанности сторон, которые исходят из трудового договора и правовых актов Эстонии.
Лийва пояснил, что если какая-нибудь компания или желающий приехать в Эстонию на заработки иностранец не в курсе действующих в нашей стране законов и требований, то в Департаменте полиции и погранохраны работают миграционные консультанты, к которым можно обратиться за необходимой информацией. Департамент проводит консультации на тему переезда в Эстонию, учебы, работы и трудоустройства в стране на эстонском, английском и русском языках. Получить более подробную информацию на эту тему можно по телефону 372 612 3500 (пн.-пт. 9:00 – 15:00), а также по электронной почте migrationadvice@politsei.ee.