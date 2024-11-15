По итогам третьего квартала в Эстонии трудоустроено на 6300 человек больше, чем год назад, и на 1500 человек больше, чем во втором квартале этого года.
Число безработных в Эстонии сократилось
Согласно данным Департамента статистики, в третьем квартале 2024 года в Эстонии было 56 300 безработных.
По сравнению с третьим кварталом прошлого года число занятых увеличилось как в сельском, лесном и рыбном секторе, так и в промышленности-строительстве, но несколько снизилось в сфере услуг.
Безработица снизилась особенно среди мужчин и молодежи в возрасте 15–24 лет. "В этой возрастной группе безработных в третьем квартале было на 2300 меньше, чем во втором, а среди женщин в возрасте 25-64 лет количество безработных увеличилось на 2700 человек. Среди мужчин того же возраста безработных было на 1600 меньше", - сказала аналитик Департамента статистики Теа Васильева.
Уровень безработицы составил в третьем квартале 7,4 процента, а уровень занятости - 69,1 процентов.