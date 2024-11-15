Выходные будут дождливыми

Согласно прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на субботу в Эстонии будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный и юго-западный 5-12, на побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха 2-8 градусов тепла. Днем облачно. По многим регионам небольшие дожди. Ветер юго-западный 7-11, порывами до 15, на островах и побережье 10-16, порывами до 22 м/с. Температура воздуха 8-10 градусов тепла.