Анвар Самост: У государства мало денег? Не верится

Аудит бюджета этого года, который охватывал Министерство финансов, Министерство социальных дел и Министерство экономики, привел почти к такому же результату. В результате аудита, известного как нулевой бюджет, правительство хотело сэкономить на три министерства 150 миллионов евро, но на самом деле государство сэкономило несколько миллионов за счет сокращения поддержки отдельных пенсионеров, живущих в домах престарелых. Государственные служащие работу не потеряют.

В целом государственный бюджет на 2025 год, который позиционируется как предусматривающий самые большие сокращения за всю историю, содержит чуть более 130 миллионов евро экономии, и большая часть этой суммы приходится на экономию на образовании и культуре. Расходы большинства министерств... вырастут. Кроме того, увеличатся бюджеты всех конституционных институтов. Расходы Государственной канцелярии сократятся на 0,09 процента.

Самым ярким свидетельством того, что на государственном окладе по-прежнему остается большое количество бесполезных чиновников, является разрастание всевозможных коммуникационных отделов и направлений. Различные периодические издания пытались подсчитать количество сотрудников пресс-служб, отделов по связям с общественностью, советников по стратегическим и обычным коммуникациям и прочих коммуникаторов, получающих зарплату от государства, но получить полную картину на удивление сложно. Конечно, ни одно учреждение больше не ограничивается одним пресс-представителем, и там, где раньше в отделе коммуникаций работало, скажем, пять человек, через несколько лет их уже десять или больше.