Каждый раз, когда кто-то осмеливается предположить, что в Эстонии слишком много государственных служащих - да и вообще работников бюджетной сферы, - кто-то из чиновников или политиков умудряется доказать, что, строго говоря, государственных служащих на самом деле слишком мало и что за их счет невозможно сэкономить. В ходе таких дебатов часто выясняется, что в целом было бы лучше нанять больше сотрудников для выполнения необходимых государственных функций.
Анвар Самост: У государства мало денег? Не верится
Аудит бюджета этого года, который охватывал Министерство финансов, Министерство социальных дел и Министерство экономики, привел почти к такому же результату. В результате аудита, известного как нулевой бюджет, правительство хотело сэкономить на три министерства 150 миллионов евро, но на самом деле государство сэкономило несколько миллионов за счет сокращения поддержки отдельных пенсионеров, живущих в домах престарелых. Государственные служащие работу не потеряют.
В целом государственный бюджет на 2025 год, который позиционируется как предусматривающий самые большие сокращения за всю историю, содержит чуть более 130 миллионов евро экономии, и большая часть этой суммы приходится на экономию на образовании и культуре. Расходы большинства министерств... вырастут. Кроме того, увеличатся бюджеты всех конституционных институтов. Расходы Государственной канцелярии сократятся на 0,09 процента.
Самым ярким свидетельством того, что на государственном окладе по-прежнему остается большое количество бесполезных чиновников, является разрастание всевозможных коммуникационных отделов и направлений. Различные периодические издания пытались подсчитать количество сотрудников пресс-служб, отделов по связям с общественностью, советников по стратегическим и обычным коммуникациям и прочих коммуникаторов, получающих зарплату от государства, но получить полную картину на удивление сложно. Конечно, ни одно учреждение больше не ограничивается одним пресс-представителем, и там, где раньше в отделе коммуникаций работало, скажем, пять человек, через несколько лет их уже десять или больше.
"За счет налогоплательщика генерируется безмерно много пустых канцелярских сообщений".Анвар Самост, журналист
Несомненно и то, что слишком часто эти люди занимаются пустой работой.
В течение четырех случайных дней я собрал несколько примеров сообщений, которые учреждения и организации государственного сектора отправили эстонским журналистам. Прочтите сами:
"Возврат использованных батареек и аккумуляторов в магазины должен войти в привычку и быть хорошо организованным",
"Пирет Хартман: мы хотим максимально использовать предоставленные Эстонии возможности рыболовства",
"Эстония отметила 25-летие членства во Всемирной торговой организации",
"Дорожные карты для цикличной биоэкономики центральной и западной Эстонии помогают сделать выбор для оживления экономики",
"Сегодня вы можете поразмышлять с экспертами по интеграции в режиме онлайн",
"Яак Ааб: государственный бюджет поддерживает экономический рост",
"Эстонские предприниматели в Европе: чтобы конкурировать с остальным миром, нужно инвестировать в совершенно новые технологии",
"Министр Келдо - предпринимателям: государство - ваш партнер",
"Член Счетной палаты Кейт Пентус-Розиманнус и министр Пирет Хартман: помимо увеличения доли органических земель, в Эстонии необходимо также увеличить органическое производство",
"Программа по предпринимательству и финансовой грамотности для учителей успешно завершена",
"ЦУ "Нарвская больница" отмечает юбилей и смотрит в будущее",
"На форуме "Справедливый переход" обсуждается устойчивая промышленная политика, будущее производства энергии и изменения на рынке труда",
"Европейский фонд восстановления после пандемии укрепляет здравоохранение и социальную защиту Эстонии",
"Неделя молодежной работы, начинающаяся сегодня, отмечает разнообразие и принятие различий".
Повторюсь: это вполне реальные примеры за 11-14 ноября. Эти пресс-релизы можно было бы не готовить и не рассылать, они не имели никакой цели и без них жизнь в Эстонии продолжалась бы точно так же. Умножьте эту подборку на тысячу (я не преувеличиваю) - и вы увидите истинный масштаб массы текстов саморекламы, ежегодно выпускаемых государственным сектором.
Но тот факт, что за счет налогоплательщиков создается безмерно много пустых посланий, - это только половина проблемы.
Вы заметили, сколько случайных примеров содержат ссылки на государство как универсальное решение и поучения о том, как жить правильно? Многие, большинство. Однако это уже не просто транжирство, это уже мировоззренческая позиция.
Направленные на налогоплательщика и оплаченные деньгами налогоплательщика поучения о том, как надо жить, не ограничиваются пресс-релизами. В течение многих лет чиновники по указке политиков покупают рекламные кампании в средствах массовой информации, от газет до телевидения и цифровых изданий, чтобы донести подобную информацию. Наружная реклама, контент-маркетинг, платные подкасты - да что угодно.
Пока мы видим все это каждый день, нет никаких оснований полагать, что в государственном бюджете не осталось денег.