Жители Эстонии не верят в безбедную старость

Исследование Norstat, проведенное по заказу банка LHV, выявило, что треть жителей страны затрудняются ответить, обеспечат ли их текущие финансовые шаги достойный уровень жизни в старости или нет, а 41 процент не верят, что их нынешнее финансовое состояние обеспечит им желаемый уровень жизни в пенсионном возрасте.

Председатель правления LHV Varahaldus Вахур Валлисту отметил, что пенсионная система Эстонии испытывает серьезное давление. Число пенсионеров растет, тогда как людей трудоспособного возраста становится меньше.

- Сохранить даже средний уровень нынешней государственной пенсии при том же уровне поступлений от социального налога сложно. Государственная пенсия помогает покрыть базовые нужды, но можем ли мы назвать это привлекательным будущим? Основные возможности для повышения уверенности в своем финансовом положении находятся в руках каждого из нас, и в Эстонии для этого есть эффективные инструменты в виде накопительных пенсионных ступеней, - сказал Валлисту.

Валлисту подчеркнул, что многие задумываются о необходимости создания собственного капитала только тогда, когда пенсия уже не за горами.

- Общее правило гласит, что для комфортной жизни после выхода на пенсию потребуется около 75 процентов от текущего дохода. Согласно анализам, эстонская государственная пенсия в будущем едва ли достигнет трети от средней зарплаты, - подчеркну Валлисту важность самостоятельного накопления.