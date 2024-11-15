Для русскоязычных жителей Эстонии планируют сохранить доступность информации о кризисных ситуациях

Госканцелярия заказала у компании Civitta Estonia исследование "Эффективность и необходимость русскоязычной коммуникации государственных учреждений", которое призвано выяснить цели русскоязычной коммуникации госучреждений, оценить эффективность и проанализировать, какую информацию и по каким каналам было бы полезно доносить до русскоязычной целевой группы в будущем.

Среди прочего, в ходе исследования будет проанализировано дублирование информации, распространяемой госучреждениями, и то, насколько учитываются быстро развивающиеся технологии веб-браузеров, позволяющие автоматически переводить информацию на иностранные языки.

"Мы стараемся сделать государственное оповещение населения как можно более эффективным и с минимальными затратами, не снижая при этом информированности и вовлеченности людей", - сказала советник правительства по СМИ Евгения Вяря.