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Для русскоязычных жителей Эстонии планируют сохранить доступность информации о кризисных ситуациях

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Звучит подозрительно? Брось трубку! - Началась кампания против телефонного мошенничества
Звучит подозрительно? Брось трубку! - Началась кампания против телефонного мошенничества Фото: Пресс-фото

Объем информации от государства на русском языке неуклонно снижается, но доступность информации о кризисных ситуациях планируют сохранить, пишет rus.err.

Госканцелярия заказала у компании Civitta Estonia исследование "Эффективность и необходимость русскоязычной коммуникации государственных учреждений", которое призвано выяснить цели русскоязычной коммуникации госучреждений, оценить эффективность и проанализировать, какую информацию и по каким каналам было бы полезно доносить до русскоязычной целевой группы в будущем.

Среди прочего, в ходе исследования будет проанализировано дублирование информации, распространяемой госучреждениями, и то, насколько учитываются быстро развивающиеся технологии веб-браузеров, позволяющие автоматически переводить информацию на иностранные языки.

"Мы стараемся сделать государственное оповещение населения как можно более эффективным и с минимальными затратами, не снижая при этом информированности и вовлеченности людей", - сказала советник правительства по СМИ Евгения Вяря.

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