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Почему не передано в суд? Дело о коррупции в Кохтла-Ярве расследуется уже два года

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Почти треть депутатов Кохтла-Ярвеского горсобрания находятся под следствием по подозрению в коррупции.
Почти треть депутатов Кохтла-Ярвеского горсобрания находятся под следствием по подозрению в коррупции. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Расследование дела о коррупции в Кохтла-Ярве, в котором под подозрением находится целый ряд бывших и действующих городских чиновников, в том числе около трети членов городского собрания, продолжается уже два года, но прокуратуре нечего сказать общественности о его ходе.

- Расследование этого уголовного дела все еще находится на стадии досудебного производства, поэтому прокуратура не может поделиться подробной информацией о собранных в ходе разбирательства сведениях и отраженных в них фактах. В то же время необходимо отметить, что после смерти главного подозреваемого по делу Николая Осипенко прокуратура несколько изменила свой процессуальный подход и в настоящее время изучает детали, связанные с другими подозреваемыми. Это делается для того, чтобы уголовное дело было передано в суд максимально гладко, объективно и эффективно, - сказал Аллан Раявеэ, советник прокуратуры по связям с общественностью.

Он добавил: "С помощью судебного производства с минимальным количеством осечек мы также можем гарантировать, что община Кохтла-Ярве и более широкая общественность получат проверенные и подтвержденные судом исчерпывающие ответы на вопросы, поднятые в этом деле. Однако для достижения этой цели потребуется время, поэтому прокуратура не хочет на данном этапе прогнозировать, когда мы сможем передать это объемное уголовное дело в суд". 

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