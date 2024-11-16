Почему не передано в суд? Дело о коррупции в Кохтла-Ярве расследуется уже два года

- Расследование этого уголовного дела все еще находится на стадии досудебного производства, поэтому прокуратура не может поделиться подробной информацией о собранных в ходе разбирательства сведениях и отраженных в них фактах. В то же время необходимо отметить, что после смерти главного подозреваемого по делу Николая Осипенко прокуратура несколько изменила свой процессуальный подход и в настоящее время изучает детали, связанные с другими подозреваемыми. Это делается для того, чтобы уголовное дело было передано в суд максимально гладко, объективно и эффективно, - сказал Аллан Раявеэ, советник прокуратуры по связям с общественностью.