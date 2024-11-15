В большинстве проверенных в Ида-Вирумаа торговых центров выявлены нарушения пожарной безопасности

За две недели ноября в Ида-Вирумаа было проверено 34 здания торговых центров, в 30 из них были обнаружены недостатки, а в Ляэне-Вирумаа недостатки были обнаружены в 11 из 16 проверенных зданий. В 10 случаях штраф был наложен в упрощенном порядке, а в 17 случаях была начата процедура по устранению недостатков.

Наибольшими недостатками были удобство использования путей выхода и эвакуации: в 13 случаях на путях выхода и эвакуации хранились товары, предметы и мусор; в 26 случаях освещение на выходах либо отсутствовало или не работало, либо не было видно из-за плакатов и складированных товаров.

"Из-за перемещения товаров, например, в связи с построением отдельных торговых киосков для продажи алкоголя, изменилась и эвакуация торгового зала, поэтому необходимо пересмотреть направляющее его освещение", - пояснила Ирина Белик, руководитель инспектор службы надзора за безопасностью Идаского спасательного центра.

Кроме того, в ряде случаев отсутствовала разметка входа спасательной команды, горела лампочка неисправности на пульте автоматической пожарной сигнализации, в 15 случаях отсутствовали кнопки эвакуации, которые открывали бы двери, а в 15 случаях были нарушения, связанные с огнетушителями.

"Было 41 здание с дефектами, что говорит о том, что ситуация не очень хорошая и торговые центры должны серьезно инвестировать в безопасность покупателей. В то же время приятно отметить, что у сотрудников повысилась осведомленность о пожарной безопасности, и они знают, как вести себя в случае пожара", - сказала Кайри Кулдметс, советник отдела надзора за безопасностью Восточного спасательного центра.

Пожарную безопасность торговых центров регулярно проверяет служба спасения. Оценивается наличае первых средств пожаротушения, работающее эвакуационное освещение и маршруты, автоматическая пожарная сигнализация, отсеки противопожарной защиты. Также уделяется внимание наличию действующего аудита электроустановок, исследуется осведомленность работников о пожарной безопасности.