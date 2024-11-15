Катри Райк планирует вернуться в кресло мэра, а Михаил Стальнухин - на место председателя горсобрания

По словам Катри Райк, ее фракция завершила переговоры с нынешним мэром Яаном Тоотсом и лидером правящей пока фракции "Нарва" Алексеем Евграфовым. Переговоры с создаваемой фракцией Михаила Стальнухина пока продолжаются.

"В коалиционном соглашении указано, что я являюсь кандидатом на пост мэра. Новым председателем горсобрания станет Стальнухин", - пояснила Райк, пояснив, что решение о выборе ее мэром еще потребует времени.