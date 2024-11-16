ФОТОГАЛЕРЕЯ В Нарве достраивается дом с жильем под полмиллиона и с видами на миллион. Забронированы только треть квартир

Как опытный специалист по недвижимости Горлач не считает, что жилье в новом нарвском доме по улице Раудсилла, 1 стоит называть дорогим.

- Дом дорогой только на фоне вторичного жилья города Нарвы, но он не дорогой в сравнении с новым жильем, строящимся в других крупных городах. Известно, например, что некоторые нарвитяне приобретают себе новое жилье и в Таллинне, и Тарту, и для них эти цены не будут казаться заоблачными. Правильнее говорить, что этот проект для Нарвы уникален - и он, действительно, не для всех, - отметил Горлач.

Начало строительства задержалось из-за войны

Двумя равными совладельцами девелоперской фирмы "Vallikraavi Kinnisvara" являются бизнесмены Райво Ранд и Айвар Туулберг, более известные в качестве владельцев концерна "Rand & Tuulberg", одного из крупнейших в Эстонии. Их акционерное общество "Vallikraavi Kinnisvara" купило в 2016 году у города Нарва за 331150 евро участок недвижимости по адресу: улица Раудсилла, 1. Данное место привлекает широким видом на пограничную реку, речной променад и две крепости.

Новый владелец недвижимости быстро снес там пустовавшее здание бывшей Юхкентальской школы, которая была закрыта еще в 2006 году, и взялся за бизнес-план строительства жилого комплекса.

Детальная планировка была инициирована в том же 2016 году, чтобы спланировать возведение до пяти шестиэтажных жилых домов. Проведены геологические исследования находящейся в основании участка скалы и оценка влияния строительства на охраняемую зону речного берега. Готовая детальная планировка была установлена в 2020 году.

Ходатайство о разрешении на строительство АО "Vallikraavi Kinnisvara" представило в Нарвскую горуправу в октябре 2021 года, одновременно начав поиск потенциальных покупателей для будущего жилья.

Планировалось начать строить первый квартирный дом и автопарковку "Joaoru Residentsid" весной 2022 года. Реклама нового жилья в Нарве у границы готовилась также в Санкт-Петербурге. Однако в планы вмешалась война в Украине, развязанная Россией. Разрешение на строительство первого дома "Joaoru Residentsid" было выдано Нарвской горуправой "Vallikraavi Kinnisvara" 2 марта 2022 года, то есть на седьмой день полномасштабного вторжения.

Столкнувшись с таким форс-мажором, АО "Vallikraavi Kinnisvara" попросило Нарвскую горуправу продлить сроки выполнения инвестиционных обязательств, взятых компанией еще при покупке недвижимости. Горуправа удовлетворила это ходатайство в апреле 2023 года. Новым сроком инвестирования в развитие участка была установлена середина 2029 года.

Первый дом из пяти будет достроен, вероятно, в марте 2025 года. Строительство других четырех пока что не ожидается.