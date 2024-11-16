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В Тудулинна установят десять гигантских ветряков

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Договор о сотрудничестве подписали старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар (слева) и член правления АО "Sunly" Эркки Каллас.
Договор о сотрудничестве подписали старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар (слева) и член правления АО "Sunly" Эркки Каллас. Фото: Kerli Dello / Alutaguse vallavalitsus

Когда ветропарк в Тудулинна будет готов, жители окрестностей помимо платы с ветрогенератора будут получать более дешевую электроэнергию, а всю полученную плату с ветрогенератора волость направит на развитие этого района.

В четверг АО "Sunly", планирующее ветропарк в Тудулинна, и волость Алутагузе подписали соглашение о совместных намерениях, согласно которому, помимо прямых выгод, предлагаемых жителям, "Sunly" обязуется также внести свой вклад в восстановление исторической ветряной мельницы Тудулинна.

Из восьми участков остался один

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