Когда ветропарк в Тудулинна будет готов, жители окрестностей помимо платы с ветрогенератора будут получать более дешевую электроэнергию, а всю полученную плату с ветрогенератора волость направит на развитие этого района.
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В Тудулинна установят десять гигантских ветряков
В четверг АО "Sunly", планирующее ветропарк в Тудулинна, и волость Алутагузе подписали соглашение о совместных намерениях, согласно которому, помимо прямых выгод, предлагаемых жителям, "Sunly" обязуется также внести свой вклад в восстановление исторической ветряной мельницы Тудулинна.