ПЕРЕДОВИЦА Такое следствие непонятно

Прокуратура занималась этим делом уже полтора года, когда Николай Осипенко, центральный фигурант этого дела, навсегда покинул этот мир. Несомненно, это могло повлиять и на структуру всего уголовного дела. Потому что, как рассказали "Северному побережью" некоторые фигуранты, им намекнули, что основная цель следственных органов - Осипенко, а все остальные - весьма незначительные второстепенные лица.

На конкретные вопросы "Северного побережья" на этой неделе прокуратура вновь ответила весьма туманно. Например, мы хотели узнать, закрыто ли дело в отношении кого-либо еще, помимо умершего Осипенко, когда планируется передать дело в суд и т.д.

"Необходимо отметить, что после смерти главного подозреваемого по делу Николая Осипенко прокуратура несколько изменила свой процессуальный подход и в настоящее время изучает детали, связанные с другими подозреваемыми. Это делается для того, чтобы уголовное дело было передано в суд максимально гладко, объективно и эффективно", - говорится в ответе прокуратуры. Что это значит, на самом деле понять сложно.

Некоторые из тех, кто находится под подозрением, рассказали "Северному побережью", что с осени 2022 года следственные органы не проявляют к ним никакого интереса и не информируют о ходе следствия.

Такое затягивание следствия не лучшим образом отражается на авторитете наших следственных органов. Кроме того, люди, находящиеся под подозрением, по-прежнему ощущают давление, хотя никто из них не считает себя виновным и не признает вины.