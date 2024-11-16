Два года назад, в октябре, все эстонские СМИ сообщили о крупном коррупционном деле в Кохтла-Ярве, в котором под подозрением оказалось большое количество людей, связанных с городской властью. Эта история внесла замешательство в управление городом и, несомненно, серьезно отразилась на репутации города. Несмотря на громкий скандал, общественность так и не узнала, что конкретно ставится в вину подозреваемым, прокуратура говорила лишь о взяточничестве и торговле влиянием. Можно было только догадываться, что вся эта история связана с бизнес-интересами Николая Осипенко и действиями в их пользу.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Такое следствие непонятно
Прокуратура занималась этим делом уже полтора года, когда Николай Осипенко, центральный фигурант этого дела, навсегда покинул этот мир. Несомненно, это могло повлиять и на структуру всего уголовного дела. Потому что, как рассказали "Северному побережью" некоторые фигуранты, им намекнули, что основная цель следственных органов - Осипенко, а все остальные - весьма незначительные второстепенные лица.
На конкретные вопросы "Северного побережья" на этой неделе прокуратура вновь ответила весьма туманно. Например, мы хотели узнать, закрыто ли дело в отношении кого-либо еще, помимо умершего Осипенко, когда планируется передать дело в суд и т.д.
"Необходимо отметить, что после смерти главного подозреваемого по делу Николая Осипенко прокуратура несколько изменила свой процессуальный подход и в настоящее время изучает детали, связанные с другими подозреваемыми. Это делается для того, чтобы уголовное дело было передано в суд максимально гладко, объективно и эффективно", - говорится в ответе прокуратуры. Что это значит, на самом деле понять сложно.
Некоторые из тех, кто находится под подозрением, рассказали "Северному побережью", что с осени 2022 года следственные органы не проявляют к ним никакого интереса и не информируют о ходе следствия.
Такое затягивание следствия не лучшим образом отражается на авторитете наших следственных органов. Кроме того, люди, находящиеся под подозрением, по-прежнему ощущают давление, хотя никто из них не считает себя виновным и не признает вины.