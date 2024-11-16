ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Катри Райк

Многие помнят, наверное, также пикет ее сторонников на Ратушной площади, над которой полет в поддержку Райк совершил на малом самолете директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур, заявивший в прямой трансляции из кабины самолета, что отстранение Райк от должности мэра - это несправедливая и противостоящая Эстонии акция, с которой нельзя мириться.

Для возвращения Райк нашла себе союзника, которого труднее всего было представить в этой роли, - Михаила Стальнухина. Политика, с которым Райк годами воевала в Нарве и которого, как известно, Центристская партия тоже исключила из своих рядов, несмотря на его многолетние заслуги, когда Стальнухин обругал эстонское правительство фашистами.

За вступление в союз со Стальнухиным Райк будут сильно упрекать. В то же время в более широком смысле, может быть, и для Эстонии в целом будет лучше, если Стальнухину придется разделить власть в Нарве с Райк, а не с кем-нибудь другим.