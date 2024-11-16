Парламент готовится принять дефицитный бюджет 2024 года без учета поправок от оппозиции

Согласно проекту, объем доходов государственного бюджета составит 17,7 миллиарда евро, а объем расходов - 18,2 миллиарда евро. По сравнению с бюджетом текущего года доходы увеличатся на 0,9 млрд евро, или на 5,2%, а расходы - на 0,6 млрд евро, или на 3,5%.