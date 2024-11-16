ПОГОДА На Эстонию надвигается шторм

По данным метеослужбы Агентства окружающей среды, в субботу на материковой части усилился юго-западный ветер, порывами 16-21 м/с, на побережье - до 25 м/с. Над Финским заливом порывы ветра могут достигать 27 м/с.

Днем в субботу возможен дождь. Температура воздуха ​​8-10 градусов тепла.

В воскресенье зона низкого давления дойдет до Ботнического залива: она по-прежнему очень активна и по ее краю по Эстонии пройдут ливни, днем ​​также будет идти мокрый снег. Порывы юго-западного ветра достигнут на материковой части страны 16 м/с, на островах и побережье - 23 м/с. Температура воздуха днем ​​3-8 градусов тепла.

В понедельник низкое давление переместится на финскую Карелию, а на ее юго-западной окраине пройдут сильные дожди и мокрый снег. Ветер ночью еще очень сильный и будет дуть с юго-запада, днем ​​повернет на запад и немного ослабнет. Температура воздуха ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем ​​2-6 градусов тепла.