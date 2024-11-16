В Эстонии планируют упростить использование иностранной рабочей силы

- Мы видим острую нехватку специализированной рабочей силы в химической, пищевой, а также дерево- и металлообрабатывающей промышленности. Если мы хотим, чтобы эти предприятия развивались и росли, расширяли свой экспортный рынок, то мы должны обеспечить их рабочей силой, которая сможет удовлетворить эти потребности, – сказал министр экономики и промышленности Эркки Келдо.