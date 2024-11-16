Министерство экономики планирует упростить найм иностранной рабочей силы. В зависимости от экономических показателей в стране предприятия могут пригласить от 1300 до 2500 специалистов при условии, что их зарплата будет не меньше средней в Эстонии, сообщает rus.err.
В Эстонии планируют упростить использование иностранной рабочей силы
- Мы видим острую нехватку специализированной рабочей силы в химической, пищевой, а также дерево- и металлообрабатывающей промышленности. Если мы хотим, чтобы эти предприятия развивались и росли, расширяли свой экспортный рынок, то мы должны обеспечить их рабочей силой, которая сможет удовлетворить эти потребности, – сказал министр экономики и промышленности Эркки Келдо.
По словам Келдо, планируемый законопроект не приведет к массовой иммиграции дешевой рабочей силы.
- Операторы станков, инженеры-химики, пищевые технологи, сборщики металлоконструкций - их средняя брутто-зарплата в Эстонии выше 2000 евро, - сказал он.