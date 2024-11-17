Главу отдела коммунального хозяйства Нарвской управы признали виновной в коррупционном преступлении

Вируский уездный суд признал в пятницу главу отдела коммунального хозяйства и строительства Департамента городского хозяйства Нарвы Татьяну Леннук виновной в заведомом нарушении установленного Законом о борьбе с коррупцией ограничения на совершение действий в крупном размере и приговорил к шести месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком в три года, пишет rus.err.