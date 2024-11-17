Вируский уездный суд признал в пятницу главу отдела коммунального хозяйства и строительства Департамента городского хозяйства Нарвы Татьяну Леннук виновной в заведомом нарушении установленного Законом о борьбе с коррупцией ограничения на совершение действий в крупном размере и приговорил к шести месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком в три года, пишет rus.err.
Главу отдела коммунального хозяйства Нарвской управы признали виновной в коррупционном преступлении
Еще двух фигурантов этого дела - члена правления компании Edlen Service OÜ и бывшего мужа Татьяны Эдуарда Леннука, а также работавшую в Департаменте городского хозяйства Нарвы юристом и главой службы правопорядка Юлию Тущенко признали виновными в пособничестве коррупционному преступлению.
Тущенко приговорили к четырем месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком в два года, а Леннука - к трем месяцем условно с испытательным сроком в полтора года.
Согласно решению суда, Татьяне и Эдуарду Леннук, а также Тущенко придется заплатить в госказну по 1230 евро, а также оплатить судебные издержки.